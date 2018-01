Severna Koreja opozarja na moro delavskega razreda v ZDA

Pjongjang pripravil svoje poročilo o človekovih pravicah

31. januar 2018 ob 10:11

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Severna Koreja je v letnem poročilu o kršitvah človekovih pravic v ZDA okrcala administracijo Donalda Trumpa, ki po mnenju Pjongjanga dela le v korist najbogatejših, medtem ko delavski razred "lebdi v prepadu more".

V poročilih ameriškega zunanjega ministrstva in Združenih narodov je Severna Koreja redno na vrhu seznama svetovnih kršiteljic človekovih pravic. Tako je ZN v poročilu iz leta 2014 opozoril, da kršitve v izolirani komunistični državi nimajo primere v sodobnem svetu.

Pjongjang, ki vse obtožbe na svoj račun zavrača, je pripravil svoj odgovor v obliki letne bele knjige o kršitvah človekovih pravic v ZDA, kjer izpostavlja, da sta se rasna diskriminacija in mizantropija, ki sta sestavni del ameriškega družbenega sistema, pod Trumpom še okrepili.

Severnokorejski režim ugotavlja, da so bile brez izjeme doslej vse Trumpove politike v korist peščice najbogatejših, delavski razred pa je po drugi strani prikrajšan za domove in službe ter se spoprijema z vse višjimi cenami zdravstva. Več najvišjih uradnikov Trumpove administracije je milijarderjev, ki so lastniki premoženja v skupni vrednosti 14 milijard dolarjev, so zapisali v poročilu.

Severna Koreja je belo knjigo o kršitvah človekovih pravic v ZDA objavila ravno, ko je Trump začel svoj prvi govor o razmerah v državi, v katerem je bil znova kritičen do Pjongjanga. Obsodil je kruto diktaturo v Pjongjangu, posebno čast pa je izkazal Severnemu Korejcu Ji Seong-hoju, ki je pobegnil v Seul in kjer zdaj pomaga rojakom, ki želijo pobegniti iz Severne Koreje.

G. V.