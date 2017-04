Severna Koreja opozarja ZDA, naj ne izvajajo provokativnih dejanj v regiji

Vzajemne grožnje z napadi

15. april 2017 ob 08:51

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severna Koreja je opozorila ZDA, naj ne izvajajo provokativnih dejanj v regiji, in dodala, da je na morebitni jedrski napad "pripravljena udariti nazaj z jedrskimi napadi".

Izjava je bila podana na dan 105. obletnice rojstva Kim Il Sunga, ustanovitelja Severne Koreje. Na paradi v Pjongjangu so se zvrstili vojaki, tanki in druga vojaška oprema, kot kaže, prvič tudi balistične rakete, ki se izstrelijo iz podmornic. Te rakete naj bi se dalo razviti, da nosijo jedrske konice, ki bi tako lahko dosegle tarče po svetu.

Pojavljajo se domneve, da bi lahko vodja Severne Koreje Kim Džong Un ukazal nov jedrski poskus. Pjongjang je namreč v petek tuje novinarje opozoril, naj se pripravijo na "velik in pomemben dogodek".

Ugiba se tudi o namerah ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede Severne Koreje. Po prvem neposrednem ameriškem napadu na sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada so ZDA proti Korejskemu polotoku poslale skupino vojaških ladij, med njimi tudi letalonosilko Carl Vinson, na kateri je prostora za skoraj 100 letal.

Odgovor na totalno vojno: Totalna vojna

"Na totalno vojno smo pripravljeni odgovoriti s totalno vojno," je po poročanju BBC-ja dejal predstavnik severnokorejske vojske Čoe Rjong Hae. "Na kakršne koli jedrske napade smo pripravljeni na naš način udariti nazaj z jedrskimi napadi," je dodal.

Severna Koreja ignorira opozorila in ukrepe mednarodne skupnosti zaradi njenega jedrskega programa tudi v obliki resolucij Varnostnega sveta ZN-a. Pjongjang je izvedel že pet jedrskih poskusov in več poskusnih izstrelitev raket. Strokovnjaki menijo, da si prizadeva razviti raketo, ki bi lahko nosila jedrsko konico in zadela ozemlje ZDA.



Napetosti na Korejskem polotoku se povečujejo. Kitajski zunanji minister Vang Jo je tako v petek opozoril, da "bi lahko konflikt izbruhnil vsak trenutek". Dodal je, da če bi izbruhnila vojna, ne bi bilo zmagovalca. Kitajska se boji padca režima v Pjongjangu, saj bi to privedlo do težav na njeni meji s Severno Korejo. V Pekingu pozivajo k zadržanosti vseh vpletenih strani.

Trump medtem sporoča, da bodo ZDA "opravile" s Severno Korejo tudi same, če Kitajska pri tem ne želi pomagati.

