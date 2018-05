Severna Koreja se ni pripravljena odreči jedrskemu orožju v zameno za gospodarsko pomoč

Krivdo Pjongjang uperja v Johna Boltona

16. maj 2018 ob 09:37

Pjongjang/Seul - MMC RTV SLO, STA

Severnokorejsko vodstvo je odločno zavrnilo, da bi se Pjongjang odpovedal svojemu jedrskemu orožju v zameno za gospodarsko pomoč, in znova zagrozilo z odpovedjo srečanja Kim-Trump.

Namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Kim Kye-gwan je sporočil, da ne bo načrtovanega srečanja voditelja severnokorejskega in ameriškega voditelja, če bodo ZDA enostransko vztrajale, da se Severna Koreja odpove svojemu jedrskemu orožju.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v izjavi ZDA obtožil, da želi Severno Korejo s političnim pritiskom stisniti v kot, zaradi česar mora premisliti o napovedanem srečanju 12. junija v Singapurju, poročanje severnokorejske tiskovnega agencije KCNA povzema BBC. Po njegovih besedah je imela Severna Koreja veliko upanja, vendar je "zelo žalostno, da nas ZDA pred srečanjem provocirajo s smešnimi izjavami".

Kim Kye-gwan je prst uperil v novega ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona. "Ne skrivamo svojih občutkov odvratnosti do njega," je sporočil namestnik zunanjega ministra. Bolton je v preteklosti že zagovarjal "preventivni" napad na Severno Korejo, ta konec tedna pa je izrazil podporo libijskemu modelu razoroževanja - Libija se je najprej odrekla orožju in šele nato dobila gospodarsko pomoč.

"Gre za izrazito zlobne poteze, da se naši dostojanstveni državi naloži usoda Libija ali Iraka, ki sta bili zrušeni zaradi podjarmljanja velikih sil," je še sporočil Kim Kye-gwan.

Odpoved srečanja z Južno Korejo

Severna Koreja je prav tako odpovedala današnje srečanje z visokimi predstavniki iz Južne Koreje. Seul je izrazil obžalovanje zaradi nepričakovane odpovedi načrtovanih pogovorov o spravi med Korejama. Južnokorejsko ministrstvo za združitev je ob tem Pjongjang pozvalo, naj čim prej pride do pogovorov, ki bodo "Korejskemu polotoku prinesli mir in blaginjo".

Sprememba v vedenju Pjongjanga

Srečanje je Pjongjang odpovedal zaradi skupnih vojaških vaj Južne Koreje in ZDA, ki jih Severna Koreja vidi kot provokacijo. Država je sicer predtem prenehala izvajati raketne poskuse in izpustila tri ameriški zapornike. Kim Džong Un in Mun Dže In sta na zgodovinskem srečanju podpisala miroljubno deklaracijo. Država je na razstavljanje jedrskega kompleksa Punggye-Ri - ki po poročanju Guardiana glede na satelitske posnetke že poteka - povabila tudi predstavnike južnokorejskih medijev.

J. R.