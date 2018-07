Severna Koreja ZDA vrnila posmrtne ostanke vojakov iz korejske vojne

Postopek identifikacije bi lahko trajal več let

27. julij 2018 ob 07:34

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severna Koreja je izpolnila obljubo in ZDA vrnila posmrtne ostanke 55 ameriških vojakov, ki so padli v bojih med korejsko vojno. Posmrtne ostanke je iz Severne Koreje v ameriško vojaško oporišče v Južni Koreji pripeljalo ameriško vojaško letalo.

O vrnitvi posmrtnih ostankov sta se na vrhu v Singapurju 12. junija dogovorila predsednik ZDA Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Iz ameriškega vojaškega oporišča Osan v Južni Koreji je v četrtek v Severno Korejo poletelo vojaško letalo. V Wonsanu v Severni Koreji so prevzeli posmrtne ostanke ameriških vojakov in jih nato prepeljali v Osan. Bela hiša je poročanje medijev iz Južne Koreje potrdila.

Pogrešanih 7.700 ameriških vojakov

Do vrnitve posmrtnih ostankov je prišlo 65 let po koncu korejske vojne, ki je potekala med letoma 1950 in 1953 in v kateri je med drugim umrlo tudi 36.000 Američanov. Na uradnem seznamu pogrešanih je 7.700 ameriških vojakov, od tega naj bi jih bilo v Severni Koreji 5.300. Posmrtni ostanki naj bi pripadali ameriškim ujetnikom v delovnih taboriščih in padlim na bojiščih. Med letoma 1990 in 2005 je Pjongjang že vrnil posmrtne ostanke 229 ameriških vojakov, nato pa se je postopek vračanja zaradi poslabšanja dvostranskih odnosov prekinil.

"Po toliko letih je to velik trenutek za številne družine. Hvala, Kim Džong Un," je tvitnil Trump. Poveljnik enot Združenih narodov in ameriške vojske v Južni Koreji, general Vincent Brook, pa je dejal, da je šlo za uspešno misijo, ki je zahtevala veliko usklajevanja. "Zdaj se bomo pripravili, da počastimo spomin na padle, preden jih bomo odpeljali domov," je dodal.

Forenzična identifikacija na Havajih

Posmrtne ostanke bodo najprej odpeljali na Havaje na forenzično identifikacijo, s katero bodo preverili, ali posmrtni ostanki dejansko pripadajo umrlim vojakom. Postopek ugotavljanja bi lahko trajal več let, piše BBC. Uradna žalna slovesnost ob njihovi vrnitvi v domovino bo v sredo.

A. P. J.