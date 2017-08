Severnokorejska raketa preletela Japonsko. Izredno zasedanje Varnostnega sveta.

Raketa je pred trkom z morjem razpadla

Severna Koreja je izstrelila raketo, ki je preletela severnojaponski otok Hokaido, nato pa padla v morje. Japonske oblasti so prebivalce pozvale k previdnosti.

Raketa je sever države preletela zgodaj zjutraj po krajevnem času. BBC poroča, da naj bi bila izstreljena prva severnokorejska raketa, ki bi lahko nosila jedrsko konico. Letela je več kot 2.700 kilometrov, domnevno pa je šlo za raketo Hvasong-12, novo raketo srednjega dosega. Dosegla je višino 550 kilometrov, v morje pa je po razpadu na tri dele padla 1.180 kilometrov stran od japonske obale.

Japonska vlada je ob tem sporočila, da izstrelka, šlo naj bi za balistično raketo, niso poskušali sestreliti. Ob tem je Japonska zagotovila, da so se sprožili vsi potrebni varnostni mehanizmi, a posredovanje ni bilo potrebno, prav tako ni nastala gmotna škoda, poroča javna televizija NHK in dodaja, da oblasti prebivalce pozivajo, naj bodo pazljivi. Zaradi rakete so za kratek čas ustavili železniški promet na severovzhodu in vzhodu Japonske, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Da so njihovi radarji zaznali izstrelitev rakete iz severnokorejske pokrajine Sunan oziroma iz bližine prestolnice Pjongjang, je potrdila tudi Južna Koreja.

V prvem odzivu na incident je premier Šinzo Abe dejal, da vlada dela vse za zaščito svojih državljanov, vodja njegovega kabineta Jošihide Suga pa je dodal, da gre za "še nikoli videno, hudo grožnjo" in zatrdil, da bo Japonska potegnila "primerne poteze" kot odgovor na dogodek. Šinzo Abe je že govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim se je strinjal s stopnjevanjem pritiskov na Severno Korejo.

V odziv na izstrelitev naj bi se sešel Varnostni svet ZN-a. Severnokorejski program razvoja konvencionalnega in jedrskega orožja pomeni kršitev resolucij Varnostnega sveta, ki je proti Pjongjangu ta mesec soglasno uvedel nove sankcije. Gre za odgovor na dve severnokorejski izstrelitvi raket dolgega dosega v juliju.

Že v soboto je Severna Koreja izstrelila več raket kratkega dosega v morje ob svoji vzhodni obali, do zadnje izstrelitve pa prihaja v času, ko ZDA in Južna Koreja izvajata skupne vojaške vaje, ki jim Pjongjang ostro nasprotuje.

