Severnokorejska raketa: Trump sporoča Pjongjangu, da so "odprte vse možnosti"

Raketa je pred trkom z morjem razpadla

29. avgust 2017 ob 00:26,

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 17:35

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Severna Koreja je izstrelila raketo, ki je preletela severnojaponski otok Hokaido, nato pa padla v morje. Japonske oblasti so prebivalce pozvale k previdnosti. Bela hiša je sporočila, da so "vse možnosti na mizi".

Raketa je sever države preletela zgodaj zjutraj po krajevnem času. BBC poroča, da naj bi bila izstreljena prva severnokorejska raketa, ki bi lahko nosila jedrsko konico. Letela je več kot 2.700 kilometrov, domnevno pa je šlo za raketo Hvasong-12, novo raketo srednjega dosega. Dosegla je višino 550 kilometrov, v morje pa je po razpadu na tri dele padla 1.180 kilometrov stran od japonske obale.

Japonska vlada je ob tem sporočila, da izstrelka, šlo naj bi za balistično raketo, niso poskušali sestreliti. Ob tem je Japonska zagotovila, da so se sprožili vsi potrebni varnostni mehanizmi, a posredovanje ni bilo potrebno, prav tako ni nastala gmotna škoda, poroča javna televizija NHK in dodaja, da oblasti prebivalce pozivajo, naj bodo pazljivi. Zaradi rakete so za kratek čas ustavili železniški promet na severovzhodu in vzhodu Japonske, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Da so njihovi radarji zaznali izstrelitev rakete iz severnokorejske pokrajine Sunan oziroma iz bližine prestolnice Pjongjang, je potrdila tudi Južna Koreja.

Trump Pjongjangu: Odprte so vse možnosti

Ameriški predsednik Donald Trump je Severno Korejo opozoril, da so odprte vse možnosti. "Grozeča in destabilizacijska dejanja samo še povečujejo izolacijo severnokorejskega režima v regiji in med vsemi državami v svetu. Vse možnosti so na mizi," so sporočili iz Bele hiše.

Kot je še poudaril Trump, je svet "jasno in glasno sprejel zadnje sporočilo Severne Koreje", ki je z izstrelitvijo rakete "pokazala zaničevanje svojih sosed, vseh članic Združenih narodov ter minimalnih standardov sprejemljivega obnašanja v mednarodni skupnosti".

Izstrelitev povzročila zaskrbljenost in sprožila obsodbe

Severnokorejsko izstrelitev je že obsodilo več držav. V prvem odzivu japonski je premier Šinzo Abe dejal, da vlada dela vse za zaščito svojih državljanov, vodja njegovega kabineta Jošihide Suga pa je dodal, da gre za "še nikoli videno, hudo grožnjo" in zatrdil, da bo Japonska potegnila "primerne poteze" kot odgovor na dogodek. Abe je že govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim se je strinjal s stopnjevanjem pritiskov na Severno Korejo.

Južnokorejski predsednik Mun Dže In je po izstrelitvi ukazal prikaz "vseobsegajočih" vojaških zmogljivosti Seula v primeru napada. Štirje lovci so nato med vojaško vajo odvrgli osem bomb v severno provinco Gangvon.

Zunanja ministrica Avstralije Julie Bishop je izstrelitev rakete označila kot resno stopnjevanje severnokorejskega izzivanja in kršitev vrste resolucij Varnostnega sveta. Premier Malcolm Turnbull je prav tako obsodil izstrelitev rakete in Kitajsko pozval, naj z gospodarskim pritiskom Severno Korejo "spravi k pameti brez vojaške akcije", poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Peking in Moskva s prstom kažeta tudi na Seul in Washington

Kitajska, ki ima najtesnejše vezi s Severno Korejo, je opozorila, da so napetosti na Korejskem polotoku dosegle "prelomno točko", poroča BBC. Ob tem pa za to Peking delno krivi tudi ZDA in Južno Korejo. Predstavnica zunanjega ministrstva Hua Čunjing je tako kritizirala vojaške vaje obeh držav, ki da izvajajo pritisk na Pjongjang.

Rusija je medtem izrazila izjemno zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti. "Vidimo težnjo naraščanja napetosti in smo izredno zaskrbljeni zaradi razvoja dogodkov," je za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

Tudi v Moskvi delijo pomisleke Pekinga. Rjabkov je tako dejal, da so imele vlogo pri "provokaciji Pjongjanga v novo izstrelitev" obsežne južnokorejsko-ameriške vojaške vaje, ki so se začele 21. avgusta. V dvotedenskih vajah sodeluje več deset tisoč vojakov, Pjongjang pa v njih vidi provokacijo in vajo za napad na Severno Korejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

EU: Severna Koreja naj se vzdrži novih provokacij

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je pozvala Pjongjang, naj se v prihodnje vzdrži novih provokacij, izstrelitev rakete pa označila za novo kršitev mednarodnih obveznosti ter resno grožnjo regionalnemu in mednarodnemu miru in varnosti.

"Severna Koreja mora nemudoma, v celoti in brezpogojno ravnati v skladu z zavezami iz resolucij Varnostnega sveta ZN-ja ter se vzdržati nadaljnjih provokacij, ki bi lahko povečale regionalne in globalne napetosti," je zapisala v izjavi. Izrazila je še polno podporo Japonski in njenim prebivalcem pred to neposredno grožnjo.

Tudi Guterres obsodil izstrelitev

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v izjavi za javnost sporočil, da izstrelitev rakete "spodkopava regionalno varnost in stabilnost zet prizadevanja za dialog". Pjongjang je pozval, naj polno izpolnjuje mednarodne obveznosti in si prizadeva za ponovno odprtje komunikacijskih kanalov. Guterres je še zatrdil, da je v tesnem stiku z vsemi vpletenimi stranmi.

Zasedanje Varnostnega sveta

V odziv na izstrelitev naj bi se sešel Varnostni svet ZN-a. Severnokorejski program razvoja konvencionalnega in jedrskega orožja pomeni kršitev resolucij Varnostnega sveta, ki je proti Pjongjangu ta mesec soglasno uvedel nove sankcije. Gre za odgovor na dve severnokorejski izstrelitvi raket dolgega dosega v juliju.

Že v soboto je Severna Koreja izstrelila več raket kratkega dosega v morje ob svoji vzhodni obali.

T. K. B., B. V., J. R.