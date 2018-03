Shod proti neodvisnosti Katalonije in za samostojnost fiktivne regije Tabarnia

Satirična kampanja zagovarja enotnost Španije

4. marec 2018 ob 21:32

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

V Barceloni se je na protestih za enotno Španijo in proti samostojnosti Katalonije zbralo več tisoč ljudi. Gre za prvo zborovanje kampanje Tabarnia, ki prizadevanja za samostojnost Katalonije kritizira na satiričen način.

Tabarnia je sestavljenka začetnih črk španskih mest Tarragona in Barcelona, v katerih zagovorniki samostojne Katalonije na referendumu 1. oktobra lani niso dosegli večine. Namen platforme je zagovornikom samostojnosti Katalonije s satiro nastaviti ogledalo, trdi organizator protesta Miguel Martinez.

Glavni cilj satirične kampanje je odcep fiktivne pokrajine Tabarnia od Katalonije. Protestniki so na shodu zagrozili, da bo Tabarnia razglasila neodvisnost od Katalonije, če se bo ta odcepila od Španije, poroča Deutsche Welle.

Po ocenah policije se je protestov proti katalonskemu separatizmu udeležilo najmanj 15.000 ljudi. Z današnjimi protesti so udeleženci želeli izraziti podporo "svobodi, enotnosti, sobivanju in napredku Katalonije v okviru Španije in Evrope".

"Slaba šala separatizma se mora končno končati," so poudarili organizatorji. Številni protestniki so nosili španske zastave in transparente z napisi Smo in ostajamo Španci, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kampanja Tabarnia se je začela že v času referenduma o neodvisnosti lani oktobra, vendar je večjo prepoznavnost dobila v času predčasnih volitev decembra lani. Peticijo, ki zahteva, da se Tabarnia odcepi od Katalonije, a ostane del Španije, je do nedelje podpisalo že 281.000 ljudi, še poroča Deutsche Welle.

Španska vlada proti Puigdemontu in Sanchezu

Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je pred aretacijo zatekel v Belgijo, je prejšnji teden sporočil, da umika kandidaturo, za mesto voditelja pa je nominiral od oktobra zaprtega voditelja civilnodružbenega gibanja ANC Jordija Sancheza.

Španska vlada je zavrnila tudi možnost Sanchezovega imenovanja in v petek sporočila, da ne bo sprejela nobenega kandidata, ki je v priporu, v izgnanstvu ali kandidata, ki je obtožen v povezavi z razglasitvijo katalonske neodvisnosti.

J. R.