Shod za življenja: Američani pozivajo k strožji orožarski zakonodaji

V Washingtonu pričakujejo pol milijona ljudi

24. marec 2018 ob 18:36,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 19:12

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Več deset tisoč Američanov na "Shodu za naša življenja", ki poteka na pobudo dijakov in študentov po strelskem pokolu na šoli Parkland pred enim mesecem, po vsej državi poziva k strožji orožarski zakonodaji.

Največ ljudi pričakujejo v Washingtonu, kjer naj bi se po napovedih organizatorjev zbralo pol milijona ljudi. Na govorniškem odru bodo nastopili tudi preživeli dijaki po strelskem napadu na floridsko šolo Parkland, v katerem je nekdanji dijak s polavtomatsko puško umoril 17 ljudi, in kongres pozvali k ukrepom proti nasilju z orožjem.

"Nobenega otroka ne želim videti kot novo statistiko," je na shodu v Washigtonu za Reuters dejala 18-letna Ashley Schlaeger.

V predmestju Parklanda na Floridi se je zbralo več tisoč ljudi, nekateri med njimi so nosili napise "Sem jaz naslednji?" in "kongresniki = morilci". "Na žalost se to lahko ponovi tudi v vašem mestu. To se mora ustaviti!" je spregovoril preživeli v napadu Adam Buchwald.

Na shodu v New Yorku so žrtve iz Parklanda počastili z minuto molka. Protestniki so se odpravili tudi pred stolpnico, v kateri živi predsednik ZDA Donald Trump. "Če se naši voditelji obnašajo kot otroci, potem morajo otroci prevzeti vodenje," so zapisali na enega od transparentov.

Trumpa so na transparentih dijaki tudi opozorili, da bodo leta 2020 že imeli volilno pravico, še poroča DPA. Demokrati in nestrankarske skupine, ki se zavzemajo za strožjo orožarsko zakonodajo, po poročanju Reutersa medtem upajo, da bodo na shodih uspeli v svoje vrste registrirati najmanj 25.000 mladostnikov, ki bodo na prihodnjih volitvah volili prvič.

Protesti potekajo po 800 krajih v Združenih državah. Največ ljudi sicer pričakujejo v Chicagu, Bostonu, Philadelphii, Miamiju, Minneapolisu, Houstonu in Los Angelesu. Protesti sicer potekajo tudi drugod po svetu, več tisoč ljudi zbralo v Berlinu ter v Stockholmu.

Pozivi k spremembam zakonodaje

Protestniki si želijo na državni ravni spremeniti ohlapno zakonodajo za prodajo orožja. Po napadu Nikolasa Cruza, ki ga v primeru obsodbe čaka smrtna kazen, so na Floridi sicer uvedli nekatere ukrepe; starostno mejo za nakup orožja so dvignili iz 18 na 21 let, uvedli so čakalno dobo treh let pred prevzemom kupljenega orožja, šolska okrožja pa lahko po lastni presoji oborožijo zaposlene, vendar mnogi opozarjajo, da ti ukrepi veljajo le za registrirane trgovine z orožjem, tega pa je mogoče pridobiti tudi na črnem trgu.

Bela hiša podravlje "pogumne mlade Američane"

Predstavnica Bele hiše Lindsay Walters je pozdravila "mnoge pogumne mlade Američane", ki so v petek "izrazili svojo pravico do svobode govora". Varnost otrok je prioriteta predsednika, je dejala in poudarila, da je v petek pravosodno ministrstvo predlagalo spremembe, ki bi onemogočile prodajo naprave "bump stock", ki polavtomatskim puškam po predelavi omogoča streljanje kot z avtomatsko.

V petek je predsednik Trump podpisal zakon o proračunskem financiranju vlade, ki vključuje majhne spremembe pri preverjanju ozadja kupcev orožja in subvencije za šole, namenjene preprečevanju nasilja z orožjem.

17 minut za 17 žrtev

Ameriški srednješolci so množično protestirali že 14. marca, ko so simbolično zapustili pouk za 17 minut v spomin na 17 žrtev Parklanda. Ponekod so jih šolske oblasti pri tem "Nacionalnem odhodu iz šole" podpirale, drugje so jih celo kaznovali z opomini.

Ameriški šolarji napovedujejo, da bodo tokrat vztrajali, dokler ne bo resnih ukrepov za omejitev nasilja z orožjem in obljubljajo udeležbe na prihodnjih volitvah, kjer bodo volili proti kandidatom, ki delujejo po nareku orožarskega lobija.

Sočasno shodi v podporo orožju

Pravica do orožja je v ZDA sicer zaščitena z ustavo. Hkrati s protesti proti orožju bodo potekali tudi protesti v podporo orožju. Zborovanja se med drugim obetajo po Montani, Utahu, Kaliforniji, Indiani in drugje. Udeleženci napovedujejo, da bodo prišli oboroženi.

J. R.