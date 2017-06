Ši Džinping ob obletnici vrnitve h Kitajski na obisku v Hongkongu

Peking Hongkongu obljublja avtonomnost

29. junij 2017 ob 11:10

Hongkong - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nekdanja britanska kolonija Hongkong obeležuje 20. obletnico vrnitve h Kitajski. Močno simboličen obisk predsednika države Ši Džinpinga poteka v napetem političnem ozračju.

Predsednik Ši Džinping, za katerega je to šele prvi obisk Hongkonga od prevzema oblasti leta 2013, je na obisku dejal, da si bo Kitajska prizadevala za dolgoročno avtonomijo Hongkonga, vendar so ga v mestu pričakali tudi protestniki, jezni zaradi kitajskega vmešavanja v hongkongško delovanje.

Predsednik je skupaj s soprogo Peng Lijuan prispel na tridnevni obisk, kjer so ju pričakali glasba in otroci, ki so mahali z zastavami. V kratkem nagovoru na letališču je Ši dejal, da je Hongkong vedno v njegovem srcu.

Kot je dodal, je bila vlada v Pekingu vedno močan podpornik Hongkonga in bo še naprej podpirala njegov gospodarski razvoj in izboljšanje življenja tamkajšnjih prebivalcev. Želi tudi zagotoviti, da se bo t. i. ureditev "ena država, dva sistema" nadaljevala v stabilnosti. Obljube so bile podobne tistim od večine velikih kitajskih državnikov - da bo Peking zavaroval razvoj, napredek in preživetje Hongkonga.

Napetosti med Hongkongom in partijo

Vendar se Hongkong boji vpliva voditeljev Kitajske komunistične partije. V preteklih letih so kitajski tajni agenti ugrabili nekaj hongkongških knjigarnarjev, ki so prodajali tudi politično občutljive vsebine, Peking pa se trudi tudi onemogočiti dva ministra, ki se zavzemata za neodvisnost Hongkonga.

Predsednik Ši ni želel odgovariti na novinarsko vprašanje, ali bo nobelov nagrajenec in nasprotnik režima Liu Šiaobo izpuščen iz zapora, da bi lahko odpotoval na zdravljenje raka v tujino.

Kasneje je Ši čestital odhajajočemu voditelju Hongkonga Leung Čun Jingu za zatrtje prodemokratičnih protestov leta 2014, s čimer je "veliko doprinesel k varovanju državne varnosti". Konec tedna načrtujejo niz uradnih slovesnosti ob obletnici, kot tudi inavguracijo nove voditeljice mesta Carrie Lam.

Vsakoletni protesti in prve aretacije

Aktivisti že več let vodijo kampanjo, da bi Hongkong dobil več političnih svoboščin. V sklopu teh so tudi vsakoletni prodemokratični protesti, ki se bodo letos odvili dan po predsednikovem odhodu. Deli mesta so zaradi predvidenih protestov ob poostrenih varnostnih ukrepih skoraj povsem zaprti. V sredo ponoči je policija sicer že aretirala nekaj protestnikov, ki so plezali na spomenik predaje Hongkonga v kitajske roke.

Prvega julija 1997 se je Hongkong pod načelom "ena dežela, dva sistema" vrnil pod oblast Kitajske, vendar ohranil visoko stopnja avtonomije in pravosodne neodvisnosti. Kitajska vlada v Pekingu je Hongkongu obljubila 50 let nespreminjanja njihovega kapitalističnega sistema, vendar ni jasno, kaj se bo zgodilo po letu 2047.

J. R.