Ši za odprtost Kitajske za svetovni splet in kibernetsko suverenost

Spletni velikani prepovedani

3. december 2017 ob 13:22

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Kitajski predsednik Ši Džinping je dejal, da Kitajska ne bo zaprla svojih vrat svetovnemu spletu, a da je kibernetska suverenost ključna v kitajski viziji razvoja spleta.

Šijevo izjavo je na forumu za kibernetsko politiko v mestu Vudžen na vzhodu Kitajske prenesel vodja oddelka Komunistične stranke za odnose za javnostjo Huang Kunming. Ši je tako sporočil, da se razvoj kitajskega kiberprostora pospešuje, "vrata Kitajske pa bodo vse bolj odprta".

Kibernetska suverenost je po poročanju Reutersa ideja, da bi moralo biti državam dovoljeno, da upravljajo in omejujejo svoj splet brez zunanjega vmešavanja.

Poostren nadzor nad spletom

V zadnjem letu je kitajska Komunistična stranka poostrila pravila za splet. Po novih pravilih podjetja ne smejo hraniti podatke na tujem in morajo onemogočati orodja, ki bi uporabnikom omogočala, da obidejo državni nadzor nad spletom.

Kitajski spletni nadzorniki pravijo, da je zakonodaja v skladu z mednarodnimi pravili in da je njen namen zaščititi zasebnost in preprečevati kibernetske napade na ključno infrastrukturo.

Spletni velikani Google, Facebook in Twitter so na Kitajskem prepovedani, onemogočen pa je tudi dostop do spletnih vsebin večjih zahodnih medijev.

B. V.