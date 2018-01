Puigdemont v trenutkih dvoma: Konec je z neodvisno Katalonijo. Madrid je zmagal.

Puigdemont zatrjuje, da se boj nadaljuje

31. januar 2018 ob 16:44,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 17:06

Barcelona/Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je v torek zvečer nekdanjemu katalonskemu ministru za zdravje Toniju Cominu poslal več SMS-sporočil, v katerih je priznal, da je zgodba neodvisne Katalonije (za zdaj) končana.

Puigdemont, ki se je oktobra pred grožnjo aretacije umaknil v Belgijo, je tako v sporočilih Cominu, ki jih je ujel snemalec španske televizije Telecinco, med drugim zapisal, da je "zgodba o neodvisnosti končana in da je Madrid zmagal".

"Spremljamo zadnje dni republike Katalonije. Načrt Moncloe (rezidenca španskega premierja v Madridu, op. a.) je zmagal. Žrtvovani smo bili, vsaj jaz," je po poročanju BBC-ja zapisal Puigdemont. Odstavljeni predsednik Katalonije je iz Bruslja potrdil vsebino sporočil, a hkrati obsodil televizijo Telecinco, da je vdrla v njegovo zasebnost.

Puigdemont: Sporočila napisana v trenutku šibkosti. Boj se nadaljuje.

Dodal je, da je bil to trenutek šibkosti, in vztrajal, da bodo nadaljevali idejo neodvisne Katalonije. "Sem človek in občasno dvomim," je tvitnil Puigdemont. Nadaljeval je, da je še vedno predsednik in da ne bo odstopil "iz spoštovanja, hvaležnosti in zaveze do državljanov in države".

Puigdemont želi imuniteto

V Barceloni bi morala v torek potekati seja regionalnega parlamenta, na kateri bi predvidoma opravili volitve Puigdemonta za ponovnega predsednika regionalne vlade, vendar je sejo predsednik parlamenta Roger Torrent preložil za nedoločen čas, dokler Puigdemontu ne bodo zagotovili imunitete. Puigdemont je v ponedeljek Torrenta zaprosil za poslansko imuniteto, ki naj bi mu pripadala kot izvoljenemu predstavniku ljudstva, s tem pa naj bi se izognil aretaciji, ki mu grozi ob morebitni vrnitvi v Španijo. Španske oblasti namreč Puigdemontu očitajo upor in zlorabo položaja, za kar mu grozi do 30 let zapora.

Vladal bi iz Bruslja

Puigdemont ostaja edini kandidat za predsednika Katalonije, a nad njegovo morebitno izvolitvijo visi zadnja razsodba španskega ustavnega sodišča. To je namreč odločilo, da mora biti odstavljeni predsednik fizično navzoč, da ga lahko izvolijo. Puigdemont medtem vztraja, da lahko vlada Kataloniji iz Belgije. Vlada v Madridu je napovedala, da bo v tem primeru ukrepala in podaljšala odvzem avtonomije Kataloniji.

Še dva meseca za izvolitev novega predsednika

Stranke v Kataloniji imajo sicer na voljo še dva meseca, da izberejo novega voditelja pokrajine. Če jim to ne bo uspelo, bodo morali razpisati nove regionalne volitve. Kandidaturo Puigdemonta podpirata največji katalonski parlamentarni stranki, ki se zavzemata za neodvisnost, Puigdemontova desnosredinska stranka PDeCAT in leva ERC, ki imata skupaj 66 od 135 sedežev. Večino (70) za "neodvisno Katalonijo" pa s štirimi sedeži zagotavlja leva stranka CUP.

A. V.