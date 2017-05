Sicilijansko mestece Taormina se pripravlja na obisk Trumpa, Macrona in ostalih voditeljev G7

Govor o migracijah, sirski vojni in podnebnem sporazumu

24. maj 2017 ob 22:09

Taormina - MMC RTV SLO/Reuters

V sicilijanskem mestecu Taormina se v petek začenja dvodnevno zasedanje sveta G7. Največji izziv te turistične destinacije je zagotavljanje varnosti ob eminentnem obisku.

Skupino G7 sestavlja sedem najmočnejših gospodarstev na svetu, med katere sodijo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in ZDA.

Oblasti se pred zasedanjem spopadajo z varnostnim izzivom v tem mestecu z 11 tisoč prebivalci, ki je navdihovalo že Ernesta Hemingwaya, danes pa ga turisti množično preplavljajo zaradi naravnih lepot in ohranjenih antičnih ostankov.

Nekdanji italijanski premier Matteo Renzi je namesto tradicionalnih Firenc za kraj zasedanja izbral Taormino, saj želi gospodarsko prebuditi Sicilijo, ki jo pretresata velika stopnja nezaposlenosti in beg možganov, poroča Guardian.



Še posebej simbolična je geografska pozicija tega obalnega mesta, saj Sredozemsko morje in Sicilija igrata ključno vlogo ob vse številčnejših migracijah iz Italije.

Italijanske oblasti so medtem zaskrbljene zaradi dozdevne urbanistične neprimernosti mesta za tak dogodek. Ozke in vijugaste uličice, značilne za mesta na jugu Italije, povzročajo ogromno preglavic varnostnim službam, saj ulice ne ponujajo možnosti pobega v primeru nepričakovanih zapletov, poroča Guardian.

Po poročanju italijanskega časopisa La Repubblica naj bi ameriška varnostna služba celo zahtevala razširitev ulice, ki povezuje letališče za helikopterje s hotelom San Domenico, kjer bo politični vrh nastanjen, še poroča Guardian.

Obalna straža bo prebežnike prestrezala pred Sicilijo

Ker je varnost na prvem mestu, bodo visoki politiki lahko uživali v razgledu na Sredozemsko morje brez prebežniških čolnov. Italijanski obalni straži je namreč po poročanju Reutersa bilo naročeno, naj čolne s prebežniki prestreže pred obalo Sicilije, na kateri je pristajanje med zasedanjem prepovedano.

Rekordno število prebežnikov, ki želijo iz severnoafriških dežel priti v Evropo, bo sicer ena vročih tem zasedanja. "Ne želimo le govoriti o krizah kot so migracije in lakota, temveč želimo pospešiti afriške inovacije in videti, kako lahko pomagamo," je povedal italijanski diplomat Raffaele Trombetta, ki je vodil pogajanja z ostalimi članicami G7.

Sirska vojna, Severna Koreja in podnebne spremembe

Poleg prebežniške problematike bodo na spored najverjetne prišli tudi ostali aktualno politični dogodki, kot nedavni napad v Manchestru, šestletna sirska vojna, jedrsko oboroževanje Severne Koreje, mnenje pa se lahko zakresijo pri podnebnih spremembah in trgovinskih sporazumih.

Skoraj zagotovo bo ameriški predsednik Donald Trump pod pritiskom kolegov glede zavez Pariškega podnebnega sporazuma ter protekcionističnih teženj.

Diplomati so dejali, da med državami ni bilo predhodnih dogovorov glede vročih tematik, tako da bodo voditelji sami poskušali najti skupno pot. Edem izmed evropskih diplomatov je izpostavil, da bo preostalih šest dežel lahko poda ločeno izjavo, če se Trump odloči ignorirati podnebni sporazum.

Začetniki in izkušeni

Ameriški predsednik Donald Trump, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanska premierka Theresa May in italijanski premier Paolo Gentiloni bodo prvič na zasedanju G7. Za kanadskega premierja Justina Trudeaua bo to drugo zasedanje, za japonskega premierja Šinza Abeja pa šesto. Najizkušenejša je nemška kanclerka Angela Merkel, za katero bo to že dvanajsto zasedanje vrha G7.

Glavna razlika med dosedanjimi in letošnjim zasedanjem je v dolžini skupne izjave, saj so jo iz 30 strani skrajšali na 10. "Upamo, da jo bo tako prebralo nekaj več ljudi," se je pošalil italijanski diplomat.

Pridružili se bodo afriški voditelji

Za poudarek afriških tematik se bodo v soboto zjutraj zasedanju pridružili voditelji Tunizije, Nigerije, Nigra, Etiopije in Kenije. V letošnjem letu je na italijansko obalo prispelo že 50.000 prebežnikov, kar je za 46 odstotkov več kot v istem času lani.

"Ta zadeva ne more biti rešena hitro, razmišljati moramo o 20 ali 30 letih reševanja. Izboljšati je potrebno življenjske razmere in Afriko vzeti resno," je povedal Mathias Menge, nadzornik reševanja prebežnikov na humanitarni ladji Acquarius, ki je v letošnjem letu na Sicilijo prepeljala več tisoč prebežnikov.

J. R.