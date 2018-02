Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Območje je zelo težko dostopno, zato posledice potresa še niso znane. Foto: Reuters Sorodne novice Po potresu v Papui Novi Gvineji izdano in že umaknjeno opozorilo pred cunamijem Dodaj v

Silovit potres na Papui Novi Gvineji zrušil stavbe in sprožil plazove

Naftna podjetja prekinila delo

26. februar 2018 ob 08:08

Lae - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Papuo Novo Gvinejo je stresel močan potres z magnitudo 7,5, ki je sprožil nekaj plazov, poškodoval stavbe in prekinil delo v obratih za predelavo nafte in plina. Neuradno poročajo tudi o smrtnih žrtvah.

Po navedbah ameriškega geološkega inštituta je bilo žarišče potresa okoli 90 kilometrov južno od kraja Porgera v provinci Enga na globini 35 kilometrov. Oblasti so na območje žarišča potresa v notranjosti te gorate otoške države napotile reševalne ekipe, prebivalce pa posvarile pred popotresnimi sunki. Po glavnem potresu so zaznali še 13 popotresnih sunkov z magnitudo 5,0. Opozorila pred cunamijem niso izdali.

Predstavnik geofizikalnega observatorija v prestolnici Port Moresby je dejal, da imajo nepotrjene informacije o smrtnih žrtvah v kraju Mendi, ki pa jih še preverjajo.

Na območju deluje naftna industrija. Iz družbe Exxon Mobil PNG so sporočili, da so bile v potresu poškodovane stavbe njihovega obrata za predelavo plina, tamkajšnje osebje pa so evakuirali. Delo so prekinile tudi druge družbe v naftnem sektorju.

"Ognjeni obroč"

Papua Nova Gvineja leži na potresno zelo dejavnem območju, na katerem se stikajo tektonske plošče, imenovanem "tihomorski ognjeni obroč", zato se tla tam pogosto tresejo.

Najhujši potres v zadnjih časih je otok prizadel leta 1998, ko je del severne obale uničil cunami, ki se je sprožil po potresu z magnitudo 7,0 in v katerem je umrlo 2.200 ljudi.

