Sin ubite novinarke: Umorjena je bila zaradi razkrivanja korupcije

Assange ponuja 20.000 evrov nagrade za informacijo o umoru

17. oktober 2017 ob 17:14

Valletta - MMC RTV SLO, Reuters

"Moja mama je bila umorjena, ker se je tako kot mnogi močni novinarji znašla med vladavino zakona in tistimi, ki ga skušajo kršiti," je dejal sin ubite malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, in državo označil za mafijsko.

V zapisu na svojem profilu na Facebooku, ki ga je objavil nekaj ur po tem, ko je skušal rešiti mater iz gorečega vozila, je Matthew Caruana Galizia malteško policijo med drugim obtožil, da je nesposobna, oster pa je bil tudi do vlade, ki ji je očital, da je brez odgovornosti.

"Ko so državne institucije nesposobne, je pogosto novinar tisti zadnji, ki še ostane," je zapisal Galizia, ki je tudi sam novinar. Kritičen je bil tudi do podobe Malte kot liberalne zahodne države. "Da, torej tu smo: mafijska država, kjer lahko spremeniš svoj spol na svoji osebni izkaznici (hvala Bogu za to), vendar pa te bodo raztreščili na koščke, če uveljavljaš osnovne svoboščine."

Tiskovni predstavnik malteške vlade je zanikal njegove kritike in obljubil temeljito preiskavo umora. Za pomoč so oblasti zaprosile nizozemske forenzike in agente ameriškega FBI-ja.

Danes se je pred sodiščem v malteški prestolnici zbralo več sto ljudi, ki so zahtevali zadoščenje za njen umor. "Država ni branila Daphne," je dejal pravnik in bloger Andrew Bord Cardona, ki je nagovoril zbrane. Avtomobil Galizijeve je razneslo v ponedeljek nekaj minut po tem, ko je zapustila svoj dom v Bidniji na severozahodu Malte. Malteška televizija je sporočila, da je novinarka pred dvema tednoma na policijo podala prijavo zaradi groženj.

Malteški premier Joseph Muscat in vodja opozicije Adrian Delia, ki sta bila oba deležna ostrih novinarkinih kritik, sta umor ostro obsodila.



Umor obsodila tudi Evropska komisija

Ponedeljkova eksplozija, v kateri je umrla ostra kritičarka malteškega premierja, je pretresla prebivalce najmanjše članice EU-ja. Na umor priznane novinarke so se odzvali tudi v Evropski komisiji, kjer so prav tako pozvali k zadostitvi pravice. Tiskovni predstavnik Margaritis Schinas je na vprašanje, ali bo komisija začela postopek za pregled, ali se Malta drži evropskih standardov, kar se tiče vladavine prava, (to trenutno počne na Poljskem), odgovoril, da "nikoli ne ugibamo o teh vprašanjih. To so zelo resne teme. Gre za gnusno dejanje, in kar je zdaj pomembno, je, da se zadosti pravici."

Galizijeva je bila znana po ostrih stališčih do premierja, obtoževala ga je korupcije in ga povezala s t. i. afero panamskih dokumentov.

Assange ponuja denarno nagrado

Na umor sta se ostro odzvala tudi ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, ki za informacije o umoru ponuja 20.000 evrov denarne nagrade, in italijanski pisatelj Roberto Saviano, ki je dogajanje na Malti opisal kot dramatično. Umor je postavil v kontekst teze, da je Malta v središču pranja denarja skupaj z Londonom in Gibraltarjem.

K. T.