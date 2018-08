Sindikati o Putinovi reformi: nekateri sploh ne bodo živeli dovolj dolgo, da bi se upokojili

Ukrep bo začel veljati leta 2019

29. avgust 2018 ob 14:20,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 14:21

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je nekoliko omilil reformo ruskega pokojninskega sistema, ki je ljudi pognala na ulice. Sindikati opozarjajo, da nekateri ljudje sploh ne bodo živeli dovolj dolgo, da bi dočakali upokojitev.

Putin je predlagano novo upokojitveno starost za ženske znižal s 63 na 60 let. Zdaj je ta starost 55 let. Petletno zvišanje upokojitvene starosti za moške na 65 let medtem ostaja.

Sindikati medtem opozarjajo, da številni ljudje ne bodo živeli dovolj dolgo, da bi lahko sploh prejemali pokojnino. V Rusiji sicer pričakovana življenjska doba za moške po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije znaša 66, za ženske pa 77 let.

Ukrep bo začel veljati leta 2019, zvišanje pa bo postopno, poroča britanski BBC.

Število delovno aktivnih prebivalcev se zmanjšuje

"Ženske poleg dela skrbijo še za dom, otroke in vnuke. Upokojitvena starost zanje se ne sme zvišati bolj kot za moške," je pojasnil Putin. Dodal je, da se bodo lahko ženske s tremi ali več otroki upokojile prej.

Povedal je še, da se število delovno aktivnih prebivalcev zmanjšuje, zaradi česar je sprememba nujna. S spremembami so po njegovih besedah predolgo odlašali. Če bi to nadaljevali, bi ogrozili stabilnost in varnost ruske družbe, je poudaril.

Reforma pognala ljudi na ulice

Pokojninska reforma je po vsej Rusiji sprožila proteste, na katerih so nasprotovali predvsem zvišanju upokojitvene starosti. Konec julija se je v več mestih po državi zbralo več deset tisoč ljudi. Zaradi tega pa je ruskemu predsedniku padla tudi javnomnenjska podpora, in sicer z 80 na 64 odstotkov.

K. Št.