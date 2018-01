Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Del aretirane 17-članske združbe, ki si je žepe napolnila s preprodajo ukradene nafte. Foto: Reuters Dodaj v

Singapur v boj proti tatovom nafte

Nafto kradejo iz tankerjev v regiji

13. januar 2018 ob 12:58

Singapur - MMC RTV SLO, Reuters

Sodišče v Singapurju je vložilo obtožnico še proti trem moškim, ki jih sumijo vpletenosti v velike kraje nafte na največji Shellovi rafineriji, v povezavi s katerimi so ta teden obtožili že več kot 10 ljudi.

Vodstvo singapurske podružnice nizozemskega naftnega velikana je v stik z mestnimi oblastmi glede kraje v rafineriji v Pulau Bukomu, južno od glavnega singapurskega otoka, prvič stopilo avgusta lani. Policija je v obsežnih racijah, ki jih je izvedla na več koncih države, zasegla več milijonov dolarjev gotovine in manjši tanker ter prijela 17 ljudi. V četrtek je sodišče potem vložilo obtožnico proti 11 ljudem, med njimi je osem Shellovih zaposlenih in dva vietnamska državljana, danes pa so prijeli še trojico, ki jih sumijo vpletenosti v krajo, s katero so podjetja konec leta oškodovali za skoraj 900.000 dolarjev, v četrtek obtožena enajsterica pa naj bi predtem ukradla več kot 4.300 ton nafte, ocenjene na 2,4 milijonov dolarjev. Tiskovna predstavnica Shella je sporočila, da sobotni obtoženci niso zaposleni v podjetju.

Singapur je eno od glavnih naftnih vozlišč na svetu, večina surove nafte z Bližnjega vzhoda gre skozenj, preden jo potem dobavijo na Kitajsko, Japonsko in Južno Korejo. Skupaj z dejstvom, da je v njem tudi vrsta glavnih rafinerij Južne Azije in največja pomorska črpalka, pa je široko razpredena tudi preprodaja ukradene nafte, ki jo v črpajo s tankerjev v pristaniščih po regiji.

