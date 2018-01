Sinkiang: kitajska pokrajina, kjer kamere nadzirajo vsak korak Ujgurov

Kitajske oblasti v zahodni pokrajini Sinkiang, kjer živijo muslimanski Ujguri, preizkušajo sistem videonadzora, pri katerem umetna inteligenca zaznane obraze poveže z obrazi ljudi na seznamih varnostnih služb in sledi njihovi lokaciji.

Sistem kitajske varnostne službe obvesti, kadar koli se opazovani človek za več kot 300 metrov oddalji od svojega prebivališča ali delovnega mesta, poroča Guardian. Varnostne službe trdijo, da programsko opremo razvijajo za predvidevanje in preprečevanje morebitnih terorističnih napadov.

"Takšen sistem je zelo primeren za nadzor ljudi. Stavek "Dokumente, prosim!" je nekoč simboliziral življenje v tiraniji. Zdaj vladnim uradnikom ni več treba niti vprašati," je sistem pokritiziral Jim Harper, protiteroristični strokovnjak in nekdanji član ameriških varnostnih služb.

Videonadzor, ki so ga začeli preizkušati lani, je zadnja nadzorna pridobitev v pokrajini Sinkiang, kjer kitajske oblasti podrobno nadzorujejo ujgursko populacijo.

Satelitski nadzor in biometrični podatki

Sateliti nadzirajo poti vseh avtomobilov. Na nadzornih točkah policija v lovu na prepovedane aplikacije preverja pametne telefone. V sklopu programa javnega zdravstva so oblasti zbrale biometrične podatke prebivalcev; kot so DNK-zapis, vzorci šarenic, glasovni izpis, prstni odtisi in krvna skupina.

"Vse te sisteme nadzora uporabljajo, da bodo ustvarili popolnoma policijsko državo," opozarja William Nee, kitajski aktivist pri organizaciji Amnesty International. Human Rights Watch opozarja, da oblasti podatke pridobivajo za nadzor ljudi iz etničnih, verskih ali mnenjskih razlogov, kar je v nasprotju s človekovimi pravicami.

Nadzor za preprečevanje nasilja?

Kitajske oblasti strog nadzor nad 11-milijonsko populacijo Ujgurov zagovarjajo s preprečevanjem nasilja. Protesti in ulično nasilje Ujgurov so leta 2009 zahtevali 200 življenj, islamski skrajneži pa so tudi zunaj meja Sinkianga v preteklih letih izvedli več napadov z noži, bombami in avtomobili, poroča Guardian.

Nee sicer trdi, da nekatera medijska poročanja o rekrutiranju borcev, ki jih izvaja t. i. Islamska država, deloma upravičujejo nekaj nadzora nad regijo Sinkiang, ne pa "popolnoma policijske države". Sistem nadzora medtem zagovarja strokovnjak za terorizem z univerze Landžov, Jang Šu, saj "visoka tehnologija zagotavlja nadzor, ne da bi zmotila vsakodnevne dejavnosti ljudi".

