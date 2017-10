Šinzo Abe prepričljivo dobil volitve in mandat za oblikovanje vojske

Japonci na predčasnih volitvah

22. oktober 2017 ob 09:47,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 13:56

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Japonski premier Šinzo Abe je na parlamentarnih volitvah brez večjih težav pometel s konkurenco in si zagotovil nov mandat na čelu japonske vlade. Konservativni premier je volitve razpisal, da bi si ob severnokorejskih grožnjah utrdil oblast za ustavne spremembe in za preoblikovanje japonskih samoobrambnih enot v narodno vojsko.

Abejeva Liberalna demokratska stranka (LDP) in njen koalicijski partner Komejto sta glede na izide vzporednih volitev osvojila več kot 300 sedežev v 465-sedežnem parlamentu.

Abe je tako tik pred tem, da postane premier z najdlje trajajočim mandatom v zgodovini Japonske. Njegova dokaj lahka zmaga pa bo verjetno le še utrdila njegovo odločnost pri japonskem nasprotovanju severnokorejskemu jedrskemu programu.

K prepričljivi zmagi LDP-ja je pripomogla razbita in šibka opozicija. Dve glavni opozicijski stranki sta bili namreč vzpostavljeni le nekaj tednov pred volitvami. Po podatkih javne radiotelevizije NHK bo Ustavna demokratska stranka (CDP) osvojila med 44 in 67 sedeži, kar je več mest od Stranke upanja, ki jo je ustanovila tokijska guvernerka Juriko Kojke. Njej naj bi volivci zaupali okoli 50 mandatov.

V kratki 12-dnevni kampanji sta prednjačili predvsem gospodarstvo in svetovna kriza zaradi Severne Koreje. Po današnji zmagi se bo na Japonskem lahko začel pogovor o spremembi njene pacifistične povojne ustave.

Abe je vodenje japonske vlade prevzel decembra 2012 z obljubo, da bo oživil tretje največje gospodarstvo na svetu. Japonsko gospodarstvo ima dejansko najdaljše obdobje rasti v zadnjem desetletju, borzni indeksi dosegajo rekordne ravni, brezposelnost je nizka. Kritiki po drugi strani trdijo, da njegova "abenomika" ne deluje, saj poraba ostaja nizka, plače pa stagnirajo.

Grožnje Severne Koreje

63-letni premier je konec septembra po nizki poletni podpori presenetil japonsko javnost z odločitvijo, da bo razpustil parlament, in sklical predčasne volitve kljub opozorilom, da bi zaradi tega lahko nastal prazen prostor, kar sredi severnokorejske jedrske krize ne bi bilo dobro.

Volivci, ki so se že pred volitvami izrekli, da bodo oddali glas za Abejevo stranko, so medijem povedali, da "druge izbire ni". Abe je upal, da bo njegova stranka osvojila dvetretjinsko večino, kar bi mu omogočilo ustavne spremembe, še posebej preoblikovanje samoobrambnih sil Japonske v narodno vojsko, kar bi bilo prvič po drugi svetovni vojni.

Abe je že ob razpisu predčasnih volitev potezo utemeljil z "narodnimi krizami", pri čemer je imel v mislih tudi Severno Korejo, ki Japonski grozi, da jo bo "potopila". Poleg tega je Pjongjang tudi nad severni japonski otok Hokaido izstrelil dve raketi.

Svoj glas na volitvah je lahko oddalo okoli 100 milijonov Japoncev, marsikomu pa je dostop na volišče otežilo vreme - po Japonski namreč pustoši tajfun Lan. Mnogi volivci so se kljub nalivom in vetru odpravili na volitve, pri čemer so bili odločnejši Abejevi volivci.

K. S.