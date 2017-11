Sirija: Letalski napadi na mesto Atareb blizu Alepa zahtevali 50 življenj

V mestu nastanjenih več deset tisoč notranje razseljenih beguncev

14. november 2017 ob 11:09

Atareb - MMC RTV SLO, Reuters

Letalski napadi na tržnico mesta Atareb zahodno od Alepa, ki leži v enem od vzpostavljenih t. i. varnih območij, so zahtevali najmanj 50 smrtnih žrtev. Ni še jasno, ali so napade izvedle sirske ali ruske sile.

Očividci so poročali o treh zaporednih letalskih napadih, ki so popolnoma razdejali mestno tržnico. Videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo panične civiliste, ki odnašajo poškodovane in razdejanje tržnici, na kateri je bilo več kot sto stojnic, poroča BBC.

Tako Sirski observatorij za človekove pravice kot skupina Sirska ljudska obramba, katere reševalci so znani tudi kot bele čelade, navajata 53 smrtnih žrtev, med katerimi naj bi bilo tudi več otrok.

Atareb del "varnih območij"

Mesto Atareb je po poročanju BBC-ja pod nadzorom sirskih opozicijskih sil in džihadistične skupine, nekdaj povezane z Al Kaido. V njem je nastanjenih več deset tisoč notranje razseljenih beguncev. Atareb je del varnih območij, ki so jih za zmanjšanje nasilja uvedle Rusija in Iran, ki podpirata Asadovo vlado in Turčija, ki podpira uporniške opozicijske skupine.

Novinar pro-opozicijskega portala Zaman Al Vasl Ahmad Primo je tvitnil, da so napad izvedla tri ruska vojaška letala.

J. R.