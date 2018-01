Sirija: Napadi na najmanj 10 bolnišnic na ozemlju pod nadzorom upornikov

Vojna se v letu 2018 silovito nadaljuje

7. januar 2018 ob 11:09

Damask - MMC RTV SLO

Človekoljubni delavci sporočajo, da je bilo v zadnjih desetih dneh v Siriji na območju pod nadzorom upornikov iz zraka ali s topništvom napadenih najmanj deset bolnišnic.

Med nedavno napadenimi je bila tudi porodnišnica v mestu Marat al Numan v pokrajini Idlib, ki je bila po poročanjih zadeta trikrat v štirih dneh. V sredo je v najhujšem napadu umrlo pet ljudi, delo bolnišnice pa je bilo začasno ustavljeno, je sporočilo Sirsko-ameriško zdravstveno združenje.

Svetovalec Zveze zdravstvenih dobrodelnih organizacij Hamish de Bretton-Gordon je dejal, da so bili ti napadi najintenzivnejši v letu dni. Drugi napadi so bili izvedeni večinoma v Vzhodni Guti, na obrobju glavnega mesta Damask. V tem delu države je veliko otrok, ki potrebujejo evakuacijo iz zdravstvenih razlogov, pravi de Bretton-Gordon.

Na desetine otrok potrebuje evakuacijo

Po njegovih besedah več kot 125 otrok nujno potrebuje operacijo. Med njimi sta tudi šestmesečni otrok, ki je izgubil oko in bo umrl, če ga ne bodo operirali, in osemletna deklica, ki tehta le osem kilogramov in umira zaradi podhranjenosti. Sirska vlada je pred kratkim Rdečemu križu dovolila evakuirati 29 bolnikov v kritičnem stanju iz Vzhodne Gute v okviru dogovora z uporniki, ki so v zameno izpustili enako število ujetnikov.

Koordinator ZN-a za humanitarne zadeve Jan Egeland je takrat izrazil bojazen, da se hudo bolni otroci uporabljajo kot pogajalsko sredstvo.

Egeland je po poročanju BBC-ja zdaj potrdil, da so bile v Siriji spet napadene zdravstvene ustanove. "Vojna se v letu 2018 nadaljuje tako silovito kot na koncu leta 2017," je dejal.

Ranjeni in ubiti v napadu

V napadu na zdravstveni center v Harasi v Vzhodni Guti 31. decembra sta bili poškodovani medicinski sestri, poslopje pa je bilo poškodovano. V obstreljevanju bolnišnice v Harasi dan prej je bil ubit reševalec.

28. decembra je bila v s sodom bombo v napadenem zdravstvenem centru v Marat al Numanu ubita ženska, ranjeni pa trije otroci.

Predsednik Zveze zdravstvenih dobrodelnih organizacij Ganem Tajara je napade obsodil. Kot je dejal, so napadi "odvratni in nesprejemljivi". Zaradi njih se ustanove zapirajo, osebje je prestrašeno, povzročajo pa nepotrebno trpljenje za bolnike, ki že tako trpijo.

Poudaril je, da je bilo od začetka vojne dobro dokumentiranih na stotine napadov na zdravstvene ustanove v Siriji, "sramotno pa je, da ni bilo nikoli uradnega pregona teh vojnih zločinov, kar močno spodkopava verodostojnost ZN-a".

Prejšnji teden je bilo v zračnih napadih na mesti v Vzhodni Guti ubitih najmanj 25 civilistov. Tam je sicer okoli 400.000 ljudi od leta 2013 ujetih pod blokado sirske vlade, ki uživa podporo Rusije.

B. V.