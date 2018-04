Asad po sedmih letih na pragu nadzora Vzhodne Gute

Rusija naj bi dosegla dogovor o evakuaciji ranjencev

1. april 2018 ob 20:56,

zadnji poseg: 1. april 2018 ob 21:10

Sirska zaveznica Rusija se z uporniško skupino Džaiš al Islam pogaja o predaji in mirovnem dogovoru, po katerem bi zadnji delček ozemlja v rokah opozicije v Vzhodni Guti prešel pod nadzor sirske vlade Bašarja Al Asada.

Rusija naj bi se z uporniki po poročanju BBC-ja dogovorila o evakuaciji ranjenih civilistov in borcev iz Dume v Idlib, ki je pod nadzorom upornikov.

Drugi dve uporniški skupini, Ahrar al Šam in Fajlak al Rahman, sta ob posredovanju ruske strani s Sirijo sklenili dogovor, da so njune oborožene predstavnike in njihove družine iz Vzhodne Gute prav tako premestili v Idlib.

Sirska državna televizija je poročala, da so uporniki skupine Džaiš al Islam pristali na mirovni dogovor s sirsko vlado oziroma na predajo, vendar uporniki še niso uradno potrdili svojega odhoda oziroma predaje.

Dopoldne so uporniki sporočili le, da se pogajajo za obstanek v mestu. Opozicijski viri trdijo, da naj bi se skupina zavzemala za dogovor, v katerem bi nadzor nad mestom prevzela ruska vojaška policija, uporniki pa bi lahko ostali v mestu.

Del dogovora tudi predaja orožja

Dogovor med Rusijo in Džaiš al Islamom naj bi predvideval tudi predajo težkega orožja upornikov in vzpostavitev vladnega nadzora nad Dumo v obliki lokalnega odbora. Libanonsko gibanje Hezbolah navaja, da bodo upornike gibanja Džaiš al Islam namestili v mesto Džarablus na severu Sirije, ob meji s Turčijo.

Hezbolah tudi poroča, da bodo predstavniki Rusije, Turčije in Irana odgovorni za obravnavo vojnih zapornikov, ki so jih zaprli uporniki.

Sirska vojska postavila ultimat

Sirska vlada je uporniški skupini Džaiš al Islam, katere borci so zadnji ostali v mestu Duma, v sredo zvečer dala 72 ur časa, da zapustijo območje. Sirska vojska je v soboto sporočila, da je osvojila večino mest in vasi v Vzhodni Guti ter napovedala dokončno izkoreninjenje upornikov iz Dume. V izjavi je sporočila, da bodo nadaljevali "bojevanje na območju Dume za uničenje terorizma".

Evakuacija iz Vzhodne Gute se je začela prejšnji teden. Zaradi nje je Asadovim silam uspelo, da so okrepile nadzor nad Vzhodno Guto v bližini sirske prestolnice Damask. Vzhodna Guta je bila v zadnjih tednih prizorišče hudega obstreljevanja. Vse od 18. februarja je bilo v letalskih in kopenskih napadih sirskih ter zavezniških sil ubitih več kot 1.600 civilistov, več deset tisoč jih je pobegnilo.

Vzhodna Guta mejnik za Asada

Ponovno zavzetje Vzhodne Gute je pomemben mejnik za sirskega predsednika Bašarja Al Asada, saj so ozemlje v sedmih letih državljanske vojne v Siriji zavzeli uporniki. Prav na tem območju v predmestju Damaska so se začeli ulični protesti proti Asadu, iz katerih so se razvili spopadi, ki so prerasli v sedemletno vojno, v kateri je po podatkih Sirske mreže za človekove pravice (SNHR) skupno umrlo več kot pol milijona ljudi.

