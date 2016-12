Sirija v novo leto vstopa s premirjem med vlado in uporniki

ZDA pozdravljajo prekinitev ognja

30. december 2016 ob 08:41

Damask - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Siriji je po rusko-turškem dogovoru ob polnoči začelo veljati premirje, ki ga s posamičnimi incidenti spoštujeta obe strani.

Premirje, ki sta s pogajanji dosegli Rusija in Turčija, velja na ozemlju vse države, razen na območjih pod nadzorom skrajne sunitske skupine Islamska država.

Aktivisti poročajo, da je takoj po polnoči prišlo do kršitev premirja, ko so na severozahodu države izbruhnili spopadi med obema stranema, a po navedbah proopozicijskega Observatorija za človekove pravice so se po nekaj urah razmere umirile.

Prekinitev ognja so pozdravili tudi v ZDA, ki sicer v pogajanjih niso sodelovale. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan jo je označil za zgodovinsko priložnost za končanje skoraj šest let trajajočega konflikta v Siriji.

Do dogovora je prišlo teden dni po tem, ko je sirska vojska ponovno zavzela Alep. Tokratni dogovor pa je prvi, v katerem je poleg Rusije, podpornice režima v Damasku, sodelovala tudi Turčija, podpornica sirske opozicije.

Gre za prvo vsedržavno prekinitev ognja od septembra, ko je med 12. in 19. septembrom veljala prekinitev ognja, dokler ni zaradi več kršitev dogovor propadel. Pred tem je bila prekinitev ognja vzpostavljena še februarja. Pri obeh dogovorih sta sodelovali Rusija in ZDA.

G. V.