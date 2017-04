Sirija: Več kot 50 mrtvih v napadu z domnevno kemičnim orožjem

Sirska vlada je večkrat zanikala uporabo kemičnega orožja

4. april 2017 ob 12:22,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 13:12

Kan Šejkun - MMC RTV SLO/STA

V zračnem napadu na sirsko mesto Kan Šejkun, ki je rokah upornikov, je bilo po poročilih ubitih najmanj 58 ljudi, med njimi 11 otrok. V napadu naj bi bilo uporabljeno kemično orožje.

Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, je sporočil, da je večina žrtev napada v osrednji pokrajini Idlib umrla zaradi plina, več deset ljudi je imelo težave z dihanjem. Med žrtvami so v glavnem civilisti.

Observatorij, ki se sklicuje na zdravstvene vire v kraju, navaja, da so prizadeti v napadu izgubljali zavest, bruhali in se penili. Na fotografijah, ki so jih na spletu objavili aktivisti, je videti prostovoljce reševalne skupine Bele čelade, kako z vodo zalivajo ranjence. Videti je tudi najmanj dva moška s peno na ustih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V observatoriju za zdaj ne vedo, za kakšno snov gre, prav tako še ni jasno, ali so napad izvedla sirska vladna ali ruska letala. Rusija namreč z zračnimi silami podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada. BBC poroča, da je sirska vlada že večkrat zanikala uporabo kemičnega orožja.

Poziv k zasedanju Varnostnega sveta

Sirska opozicijska Nacionalna koalicija je za napad obtožila predsednikov režim, Varnostni svet ZN-a pa je pozvala, naj se zaradi dogodka sestane na nujni seji. "Če tega ne bo naredil, bo to mogoče razumeti kot sporočilo z blagoslovom režimu za njegova dejanja," je koalicija zapisala v sporočilu.

Pokrajina Idlib je pretežno pod nadzorom zavezništva uporniških sil, med katerimi je tudi Fronta Fateh al Šam, ki je povezana z Al Kaido. Območje je pogosto tarča zračnih napadov vladnih sil in ruskih letal kot tudi koalicije pod vodstvom ZDA proti samooklicani Islamski državi.

V Bruslju nova konferenca o Siriji

V Bruslju se bo začela dvodnevna konferenca o prihodnosti Sirije in regije, udeležili pa se je bodo predstavniki več kot sedemdesetih držav in organizacij. Osrednji del konference bo v sredo, ko bodo udeleženci razpravljali o humanitarni pomoči Siriji in regiji, podpori pogajanjem o politični tranziciji, ki potekajo v Ženevi pod okriljem ZN-a, in obdobju po koncu vojne. Evropski diplomati izpostavljajo, da bo to največja mednarodna konferenca o Siriji v tem letu.

B. V.