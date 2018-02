Sirska vlada nadaljuje obstreljevanje Vzhodne Gute

Varnostni svet ZN-a bo nadaljeval pogajanja

24. februar 2018 ob 15:06

Damask - MMC RTV SLO, STA

Varnostni svet Združenih narodov je v petek večkrat preložil glasovanje o 30-dnevnem humanitarnem premirju v Siriji, sirske vladne sile pa tudi v soboto nadaljujejo obstreljevanje Vzhodne Gute.

V današnjih napadih je umrlo najmanj 21 civilistov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Skupno je od nedelje, ko so sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada začele zadnjo ofenzivo, umrlo že skoraj 500 ljudi, med njimi več kot 100 otrok. CNN poroča o okoli 2.000 ranjenih.

V noči s petka na soboto so sirske vladne sile izstrelile več kot 140 raket na različna območja te uporniške enklave blizu Damaska. Sirska vojaška letala so s podporo ruskih letal danes zjutraj izvedla napade na več naselij. V največjem naselju Duma so ubili 12 civilistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalci Vhodne Gute medtem poročajo o novem tipu rakete, s katerimi jih napadajo sirske sile. Nova raketa naj bi razširjala ogenj, zaradi česar med napadi nastajajo požari. "Več kot sto takšnih raket je že bilo izstreljenih, civilna obramba se z njimi ne more boriti. Ogenj je trenutno največja nevarnost, ki preti civilistom," je za CNN povedal Basel Termanini, podpredsednik sirsko-ameriškega medicinskega združenja.

Varnostni svet večkrat preložil glasovanje

Varnostni svet ZN-a je v petek večkrat podaljšal in nato na koncu dokončno preložil glasovanje o predlogu resolucije za uvedbo 30-dnevnega humanitarnega premirja v Siriji.

Rusija se tudi po celodnevnih pozivih mednarodne skupščine ni pridružila večini članic Varnostnega sveta in nasprotuje sklenitvi premirja pod zdajšnjimi pogoji. Varnostni svet naj bi se znova sešel danes okoli 18. ure po srednjeevropskem času.

Vzhodna Guta je eno zadnjih območij v bližini Damaska, ki ga še nadzorujejo protivladni uporniki. Na območju živi okoli 400.000 ljudi.

J. R.