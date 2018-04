Sirska vlada prevzela nadzor nad Dumo

Zahod grozi z napadom

12. april 2018 ob 07:49,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 10:35

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, je sirska vlada prevzela popoln nadzor nad enklavo Vzhodna Guta blizu Damaska. Uporniki v Dumi naj bi izročili orožje.

Ruski generalmajor Jurij Jevtušenko, vodja ruskega vojaškega centra za spravo v Siriji, je dejal, da sirska zastava plapola nad mestom Duma, kar je označil za "pomemben dogodek v zgodovini Sirije".

V Dumi so že razporejeni pripadniki ruske vojaške policije, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. "Oni zagotavljajo zakon in red v mestu," so sporočili z ministrstva. Sirski observatorij za človekove pravice je pozneje sporočil, da so preostali uporniki v Dumi v sredoizročili orožje ruski vojaški policiji, njihov vodja Isam Buvajdani pa je zapustil enklavo in odšel na na sever Sirije, ki je še pod nadzorom upornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sile sirske vlade so silovito ofenzivo na Vzhodno Guto, zadnjo uporniško enklavo, ob podpori Rusije začele 18. februarja. V napadih je umrlo več kot 1.600 civilistov, več deset tisoč jih je zbežalo.

Bo Zahod razširil svoje posredovanje?

Medtem se zahodni voditelji po domnevnem kemičnem napadu v Dumi odločajo o dodatnem vojaškem posredovanju v Siriji. ZDA sporočajo, da "so vse možnosti na mizi". A dokončne odločitve o napadu še ni, sporoča Bela hiša. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je ponovila, da ZDA za napad v Dumi krivijo Rusijo in sirsko vlado. Ta sicer zanika odgovornost, Moskva pa opozarja, da ni dokazov, da je sploh šlo za kemični napad. Rusija je poročila o napadu označila za "provokacijo", katere namen je upravičiti posredovanje Zahoda zoper njenega zaveznika Asada.

Sarah Sanders je dejala, da ima predsednik Donald Trump na voljo več možnosti, a da niso še predstavili konkretnih ukrepov. Kot poroča BBC, se zdi, da je naredila Bela hiša korak nazaj. Trump je namreč predtem Rusijo že opozoril, "naj se pripravi" na ameriške raketne napade v Siriji.

Iz Bele hiše so še sporočili, da predsednik ni predstavil časovnega okvira za izvedbo napadov. V četrtek se bo sestal ameriški svet za državno varnost.

Skupno delovanje Zahoda

ZDA, Velika Britanija in Francija so se strinjale s skupnim delovanjem in naj bi pripravljale vojaški napad kot odziv na sobotni domnevni napad s kemičnim orožjem.

Britanska premierka Theresa May je sklicala sejo vlade. Kot poroča BBC, so viri sporočili, da se je premierka pripravljena pridružiti vojaški operaciji brez predhodnega iskanja odobritve parlamenta. Theresa May naj ne bi hotela pozvati ZDA, naj počakajo z akcijo, dokler se sama ne bo posvetovala s poslanci.

Francoski predsednik Emmanuel Macron naj bi svojo odločitev sporočil v prihodnjih dneh. Dejal je sicer, da bi bile tarče napadov "kemične zmogljivosti" sirske vlade.

Medtem je generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres opozoril na potrebo, da se izognejo temu, da bi stvari "ušle izpod nadzora". Kot je dodal, je v sredo poklical veleposlanike petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN-a - ZDA, Rusije, Kitajske, Francije in Velike Britanije - in jim izrazil zaskrbljenost glede trenutnih razmer. "Ne pozabimo, da morajo biti v naša prizadevanja končno usmerjena v končanje grozljivega trpljenja sirskega naroda," je še sporočil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

