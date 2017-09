Sirska vojska: Izraelska letala napadla vojaški objekt

Izrael napada ni komentiral

7. september 2017 ob 12:50

Damask - MMC RTV SLO, STA

Sirske oblasti so sporočile, da so okoli 2. ure ponoči izraelska letala napadla vojaški objekt v bližini Masjafa v osrednji sirski provinci Hama, v katerem je tudi domnevni kemični center. V napadu sta umrla dva vojaka. Izrael se na poročanje ni odzval.

Kot poroča BBC, so bile rakete, ki so zadele objekt blizu Masjafa, izstreljene v libanonskem zračnem prostoru. Sirska vlada je Izrael obtožila, da je šlo za "poskus iz obupa," s katerim so želeli dvigniti moralo Islamske države.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu je sporočil, da so rakete zadele center za znanstvene in raziskovalne študije in bližnji vojaški tabor, ki so ga nekoč uporabljali kot skladišče raket, uporabljali pa naj bi ga tudi borci libanonskega gibanja Hezbolah. BBC navaja podatke zahodnih obveščevalnih služb, da so v omenjenem centru izdelovali kemično orožje, kar je predstavljalo kršitev dogovora o uničenju kemičnega orožja iz leta 2013. Medtem ko je omenjeni center po trditvah sirskih oblasti civilna raziskovalna ustanova, ZDA center obtožujejo, da se osredotoča na razvoj nekonvencionalnega orožja in njegovo distribucijo.

Do napada je prišlo dan po tem, ko so preiskovalci Združenih narodov za človekove pravice sporočili, da njihovi izsledki kažejo, da je bilo sirsko letalo tisto, ki je aprila letos nad Kan Šejkun izpustilo smrtonosni plin sarin, pri čemer je umrlo 83 ljudi. Sirske oblasti zanikajo odgovornost za napad.

Po poročanju izraelskih medijev naj bi izraelska letala napadla tudi vojaški konvoj, ki je dostavljal orožje milicam Hezbolaha, ki v sirski državljanski vojni podpira vlado sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je avgusta letos sicer obtožil Iran, da želi preko Sirije in Libanona ogrožati Izrael. Teheran naj bi namreč po njegovih navedbah v obeh državah gradil objekte za izstrelitev raket z daljinskim upravljanjem, kar je za Izrael nesprejemljivo. Prav tako je očital ZN, da nič ne ukrenejo zoper dostavljanje orožja šiitskemu Hezbolahu.

