Sirska vojska napreduje v Vzhodno Guto, civilisti bežijo

Združenim narodom ni uspelo dostaviti humanitarne pomoči

4. marec 2018 ob 16:47,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 16:51

Vzhodna Guta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Vzhodna Guta, zadnje sirsko območje pod nadzorom protivladnih upornikov, je v zadnjih dneh kljub premirju pod močnim obleganjem sirskih sil. Združenim narodom ni uspelo dostaviti pomoči, z obleganih območij naj bi zbežalo več sto civilistov.

Sirska vojska si Vzhodno Guto prizadeva razdeliti na dva dela in nato iz nje pregnati upornike. Po besedah vojaškega uradnika morajo za dosego tega cilja napredovati le še nekaj kilometrov. Sirski observatorij za človekove pravice poroča, da so sirske vladne sile osvojile že četrtino ozemlja Vzhodne Gute, večinoma kmetijska območja in nekaj manjših mest na vzhodu Vzhodne Gute.

Sirska vojska sporoča, da so napadi v zadnjih dveh dneh odziv na obstreljevanje upornikov iz Vzhodne Gute proti Damasku. Sirska vojska je v izjavi sporočila, da je v napadih umrlo "veliko število teroristov", uničili pa naj bi tudi več njihovih prostorov, vojaških utrdb in predorov. Vojska prav tako trdi, da napadi potekajo zunaj ur, ko na območju velja ruska prekinitev ognja.

Na območju od torka po nekaj ur dnevno sicer velja humanitarna prekinitev ognja, ki pa do zdaj ni imela pravih učinkov. Humanitarno prekinitev ognja je uvedla Rusija, a pred današnjim begom od tam ni odšel še noben civilist, prav tako do 400.000 ljudi ni prišel konvoj humanitarne pomoči Združenih narodov, ki razmere v Vzhodni Guti označujejo za "kolektivno kazen" za civiliste in pozivajo k implementaciji sprejete resolucije o 30-dnevnem premirju.

ZN-u ni uspelo dobiti dovoljenja sirskih oblasti za vstop 40 tovornjakov s humanitarno pomočjo v mesto Duma, poroča BBC. Predstavniki organizacije in civilisti poročajo, da so razmere na območju "izredno kritične".

Več sto ljudi beži v Dumo

Med soboto in nedeljo naj bi več sto ljudi - Observatorij ocenjuje, da gre za od 300 do 400 družin - zapustilo kraj Beit Sava, kjer potekajo siloviti spopadi med sirsko vojsko in militantno skupino Džaiš al Islam, eno izmed treh glavnih uporniških skupin. Civilisti z območij spopadov po poročanju Reutersa bežijo proti Dumi.

Ruska vojska je glede na navedbe ruske tiskovne agencije Interfax poročala, da pripadniki uporniških skupin civilistom onemogočajo zapustiti območje skozi humanitarni koridor, kar pa predstavniki upornikov zanikajo.

Letalsko in raketno obstreljevanje sirskih sil ob podpori ruskih letal, ki je v 12 dneh zahtevalo življenja več kot 650 civilistov v Vzhodni Guti, se je od začetka vsakodnevnih peturnih prekinitev ognja sicer zmanjšalo, vendar je kljub temu v tem času umrlo več kot sto civilistov.

Varnostni svet ZN-a je preteklo soboto z resolucijo zahteval 30-dnevno prekinitev ognja za celotno Sirijo, vendar resolucija ni začela veljati.

J. R.