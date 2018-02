Sirska vojska sestrelila izraelsko vojaško letalo

Izrael v povračilnih ukrepih napadel iranske in sirske vojaške položaje

10. februar 2018 ob 11:19,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 19:41

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Izraelske vojaške sile so ponoči v svojem zračnem prostoru prestregle iranski brezpilotni letalnik in nato napadle iranska vojaška oporišča v Siriji. Sirska vojska je sestrelila enega izmed izraelskih lovcev, izraelska vojska pa je nato napade še okrepila.

Tako Sirija kot Izrael sta oznanila, da ne želita razširjanja konflikta, čeprav je izraelski premier Benjamin Netanjahu že sklical posvet v vojaškem središču v Tel Avivu, vojaško zavezništvo okoli sirskega predsednika Bašarja Al Asada pa je napovedalo odločen odgovor na "izraelske teroristične akcije".

Jutranji napad izraelskih sil na iranske cilje se je se zgodil kot povračilo za vstop iranskega brezpilotnega letalnika v izraelski zračni prostor. Vojska je letalnik nad mestom Bet Šean (Beit Shean) s helikopterjem sestrelila ob 4.30 zjutraj, je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus.

Izrael je napadel 12 vojaških ciljev, med katerimi so bili trije sistemi sirske zračne obrambe in štirje iranski cilji, ki so del iranske misije v Siriji. V napadu je sodelovalo najmanj osem lovcev F-16.

Sirska vojska je odgovorila na napad in sestrelila eno izraelskih letal. Letalo je strmoglavilo na polje v kraju Harduf na severu Izraela, vojaka pa sta se uspela izvreči iz letala, pri čemer sta se poškodovala, eden je v kritičnem stanju.



Nekdanji vodja izraelskih zračnih sil David Ivry je za Reuters dejal, da gre sploh za prvo strmoglavljenje lovca F-16, odkar jih je izraelska vojska začela uporabljati v 80. letih.

Na severu Izraela so po sirski protiofenzivi zatulile zračne sirene, ki označujejo vojaški napad, zato so za kratek čas ustavili vse lete na mednarodnem letališču v Tel Avivu. Do popoldneva se je položaj tam umiril.

Sirska državna televizija je pozneje poročala o vnovičnem izraelskem napadu, tokrat na vojaške položaje na jugu Sirije. Tudi po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je izraelska vojska napadla druga vojaška oporišča na vzhodu osrednje province Homs, kjer sta nastanjeni tako iransko kot rusko vojaško osebje.

Izrael proti stopnjevanju konflikta

Izrael je medtem sporočil, da bo za vsako ceno branil svojo suverenost, vendar ne želi stopnjevati napetosti. "Pripravljeni in zmožni smo postaviti visoko ceno za vsakogar, ki nas napade, vendar ne želimo stopnjevati napetosti na območju. Šlo je za obrambno dejanje, ki ga je izzvala iranska agresivnost. Branimo svoj zračni prostor, svojo suverenost in civiliste," je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Zavezništvo okoli Al Asada proti "izraelskemu terorizmu"

Vojaško zavezništvo, ki podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada, zanika, da bi kateri njegovih brezpilotnih letalnikov vstopil na območje Izraela. Iranski oficir Hosein Salami je po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim Izraelce označil za lažnivce. Zavezništvo bo odslej resno odgovarjalo na "izraelski terorizem", vendar ne verjame, da bi se konflikt lahko sprevrgel v regionalno vojno.

Rusko zunanje ministrstvo, ki v Siriji vojaško podpira Al Asada, je izrazilo resno zaskrbljenost nad nedavnimi dogodki v Siriji in vpletene strani pozvalo k zadržanosti ter izogibanju stopnjevanja konflikta.

Izrael Iran obtožuje postavljanja oporišč v Siriji

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se je večkrat sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in razpravljal o iranskem vplivu v Siriji in Libanonu.

Netanjahu je Rusijo poskušal prepričati, da omeji iransko navzočnost blizu izraelskih meja in prepreči njegovo vojaško poseganje v Sirijo. Na srečanju v Moskvi je še dejal, da želi Iran s svojo vojaško navzočnostjo v Siriji postaviti vojaška oporišča in tam proizvajati orožje, ki bi ga uporabil zoper Izrael.

Iran, Rusija in libanonska šiitska skupina Hezbolah sicer že od začetka državljanske vojne podpirajo sirskega predsednika Al Asada.

Izrael in šiitske sile na bojni nogi

Izrael je v preteklosti izvedel že več letalskih napadov v Siriji, osredotočenih na pošiljke orožja Hezbolahu, ki skupaj z drugimi šiitskimi skupinami s podporo Irana podpira Asadove sile. Iranske šiitske sile so v zadnjem času svoje enote namestile tudi v bližino okupirane Golanske planote.

J. R.