Sirske demokratične sile ob civilnih žrtvah zavzemajo Rako

Iraška vojska v Mosulu izvaja usmrtitve

27. julij 2017 ob 16:38

Raka, Deir al Zor, Mosul, Carigrad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sirske demokratične sile (SDF) so po lastnih navedbah zavzele polovico Rake, v spopadih je umrlo več civilistov. Vladne sile medtem napredujejo v zadnje mesto pod nadzorom IS-a Deir Al Zor.

SDF v sestavi kurdskih in arabskih borcev je ob podpori ZDA zavzel polovico mesta Raka, ki velja za trdnjavo samooklicane Islamske države v Siriji. Trditve je potrdil Sirski observatorij za človekove pravice. SDF ob tem sporoča, da spopadi z IS-om trenutno potekajo na enem od pomembnih mestnih trgov.

Koalicija v boju proti IS-u pod vodstvom ZDA je v zadnjih treh dneh na Rako izvedla najmanj 41 letalskih napadov, v katerih naj bi umrlo 18 civilistov, poškodovanih je okoli 50, po poročanju Al Džazire opozarjajo aktivistične skupine. Po podatkih koalicije naj bi bilo v mestu med tri in štiri tisoč borcev IS-a, Observatorij pa ocenjuje, da IS nadzira še okoli deset odstotkov pokrajine Raka.

Sirska vojska proti zadnji trdnjavi IS-a

Medtem sirske vladne sile napredujejo v pokrajini Homs in se približujejo mestu Deir Al Zor na vzhodu države, ki bi naj bilo še zadnje mesto, ki ga nadzirajo skrajneži IS-a. Sirske vladne sile ob pomoči ruskih zračnih sil in iranskih milic so se ustalile okoli osem kilometrov od mesta, sporočajo predstavniki vojske. Združene sile po besedah predstavnikov napredujejo tudi v pokrajini Hama ter na jugu pokrajine Raka.

Turška policija je v obsežni raciji v Carigradu prijela 23 ljudi, ki jih sumijo povezav s t. i. Islamsko državo. Med prijetimi je 17 tujcev.

Nusra in Hezbolah sklenili premirje

V goratem predelu na sirsko-libanonski meji sta džihadistična fronta Nusra in libanonska šiitska milica Hezbolah sklenili premirje. Po poročanju Hezbolaha premirje borcem Nusre omogoča prost prehod do sirijskega mesta Idlib, ki je pod nadzorom upornikov, v zameno pa naj bi Nusra iz ujetništva izpustila pet borcev Hezbolaha.

K premirju je pozvala libanonska državna varnostna služba, ki bo skupaj z Rdečim križem nadzorovala premik civilistov in borcev Nusre v Sirijo, saj želijo džihadiste premestiti iz libanonskega ozemlja. Hezbolah ob tem poroča, da so tik pred dokončno zmago nad Nusro.

Iraška vojske izvaja nasilje v Mosulu

Divizija iraške vojske, ki jo uri ameriška vojska, je domnevno usmrtila več deset zapornikov v starem mestnem jedru Mosula, je sporočila nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW).

"Dva mednarodna opazovalca sta poročala, da je 16. divizija izvedla takojšnje usmrtitve štirih ljudi, videla pa sta tudi dokaze, da je enota usmrtila še številne druge ljudi, vključno z dečkom," so zapisali pri HRW-ju.

HRW je ta mesec našla tudi že druge na spletu objavljene video posnetke, ki prikazujejo zlorabe iraških vojakov na območju Mosula. V enem od posnetkov moški v vojaški uniformi pretepa zapornika, ga potisne čez rob pečine in ustreli.

Pozivi Washintonu, naj preneha s podporo

"Ameriška vlada mora zagotoviti, da ne bo več zagotavljala podpore iraški enoti, ki je odgovorna za veliko število umorov," je v izjavi zapisala direktorica HRW za Bližnji vzhod Sarah Leah Whitson. Koalicija za boj proti skupini Islamska država pod vodstvom ZDA sicer različne enote iraške vojske uri, jim svetuje in zagotavlja drugo podporo.

Iraške sile so Mosul iz rok IS-a, ki je mesto zavzela leta 2014, po več mesecih bojev osvobodile v začetku julija. Zlorabe varnostnih sil in jeza, ki jo spodbujajo, bi lahko predstavljale grožnjo dolgoročni stabilnosti na območju, navaja AFP.

J. R.