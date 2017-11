Sirske vladne sile vstopile v zadnjo utrdbo Islamske države

IS nadzoruje le še majhno ozemlje okoli Evfrata

9. november 2017 ob 10:52

Damask - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Sirske vladne sile so vstopile v mesto Albu Kamal na vzhodu države, ki je še zadnje urbano območje pod nadzorom borcev skrajne sunitske skupine Islamska država (IS).



Mesto leži ob meji z Irakom, v pokrajini Deir Ezor, kjer je veliko naftnih nahajališč.

Islamska država je v zadnjem času doživela nekaj hitrih porazov v tej pokrajini. Izgubila je tudi prestolnico Raka, ki leži nekoliko severneje od Albu Kamala, v petek pa tudi Deir Ezor, zadnje večje mesto.

Režimske sile predsednika Bašarja Al Asada so ob podpori zavezniških milic, zlasti libanonskega Hezbolaha, že obkolile borce IS-ja v Albu Kamalu, iz zraka jim pomagajo tudi ruska letala. Z vzhoda pritiskajo tudi iraške sile, ki so prejšnji teden zavzele mesto Al Kaim. V mestu potekajo hudi spopadi, tudi z uporabo artilerije in letalstva, zato je v zadnjem tednu s tega območja zbežalo okoli 120.000 ljudi. Po napovedih naj bi sirske režimske sile kmalu prevzele nadzor nad celotnim mestom.

Skrajneži Islamske države zdaj nadzorujejo le še majhen žep ozemlja ob reki Evfrat.

A. P. J.