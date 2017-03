Sirski observatorij: V napadih na Rako ubitih 33 civilistov

IS v zadnjih mesecih doživlja poraze

22. marec 2017 ob 14:44

Damask - MMC RTV SLO/STA

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je bilo v napadih letalskih sil koalicije pod vodstvom ZDA na Rako, prestolnico Islamske države, ubitih 33 civilistov.

Po navedbah observatorija se je napad zgodil v ponedeljek zvečer. Izstrelki so zadeli šolo zahodno od Rake, v kateri so bivali begunci, je sporočil observatorij, ki navaja informacije tamkajšnjih prebivalcev.

V poslopju je bivalo 40 družin, ki so zbežale pred spopadi v okolici Rake, v Homsu v osrednjem delu države in Alepu na severu.

Od marca ubitih 116 civilistov

Po podatkih observatorija so letalski napadi koalicije pod vodstvom ZDA na podeželskih območjih Rake od 8. marca zahtevali življenja 116 civilistov, med njimi je bilo 18 otrok.

Koalicija letalske napade na džihadiste izvaja od septembra 2014. Islamska država je Rako zasedla nekaj mesecev pred tem.

Ofenziva na Rako

Novembra lani je zavezništvo pod kurdskih vodstvom, ki ga podpirajo ZDA, začelo veliko ofenzivo za zavzetje Rake. IS je v zadnjih mesecih doživela vrsto vojaških porazov in izgubila obsežna ozemlja v Siriji in sosednjem Iraku.

A. V.