Skandinavski misterij: potopljena podmornica, izginula novinarka in uboja obtožen izumitelj

Kim Wall zadnjič videli na krovu podmornice Nautilus

19. avgust 2017 ob 17:40

Bere se kot kak skandinavski triler - mlado švedsko novinarko znani in ugledni danski izumitelj v Köbenhavnu popelje na izlet s svojo podmornico, nato podmornica potone, za novinarko izgine vsaka sled, izumitelja pa obtožijo njenega umora. Primer že devet dni buri duhove na Danskem.

30-letno Kim Wall so zadnjič videli živo 10. avgusta, ko se je v köbenhavnskem pristanišču vkrcala na podmornico UC3 Nautilus. Podmornica je bila last in delo Petra Madsena, 46-letnega danskega izumitelja, amaterskega vesoljskega inženirja in izdelovalca podmornic, znanega v domovini kot "raketa Madsen", o katerem je Wallova pisala.

18 metrov dolgi in leta 2008 zgrajeni Nautilus je veljal za eno največjih doma sestavljenih podmornic na svetu, Madsen pa za nekakšno pomanjšano dansko različico Elona Muska ali Richarda Bransona, ki je skušal v vesolje poslati doma narejene rakete.

Kaj se je zgodilo z Wallovo?

Wallova, novinarka, ki je živela razpeta med New Yorkom in Pekingom, pisala pa med drugim za New York Times, Guardian, The Atlantic in Vice o vsem, od popkulture in spolne identitete do zunanje politike, se je z Madsenom dogovorila za vožnjo s podmornico.

V četrtek pozno popoldne sta se vkrcala, ponoči, ko se Wallova še vedno ni vrnila, je njen fant šel na policijo, danska mornarica pa je v petek zjutraj podmornico opazila južno od pristanišča.

Madsen je po radiu sporočil, da ima tehnične težave, a da bo skušal pripluti do pristanišča. A pol ure pozneje je podmornica nenadoma potonila, Madsena so iz plovila rešili, o Wallovi pa ni bilo ne duha ne sluha.

Madsen je policiji zatrdil, da jo je po treh urah vožnje odložil v pristanišču, pred restavracijo njenega fanta Boja Petersona, a mu policija ni verjela. Madsen je potopitev podmornice pripisal "tehnični napaki" rezervoarjev za balast, a policija meni, da jo je namerno potopil, z Wallovo vred. A podmornico so medtem že dvignili iz vode, o novinarki pa ne duha ne sluha.

Policija je pozneje dejala, da je Madsen svojo zgodbo spremenil, a več podrobnosti niso izdali. Kot navaja NPR, je bila za Dance zgodba tedna že potopitev Madsenove slavne podmornice, ko pa je v enačbo vstopila še pogrešana novinarka, je v medijih kar vrelo.

Iskali v vodi in na kopnem

Policija je po tednu dni intenzivnega, a neuspešnega iskanja dokončno sklenila, da je Wallova mrtva. "Še vedno nismo našli trupla. Naša trdna domneva je, da iščemo mrtvo osebo na območju zaliva Køge tako na danski kot na švedski strani," je medijem sporočil predstavnik köbenhavnske policije Jens Møller Jensen.

Nekaj dni pred tem je Ole Thiell Sörensen iz danskega centra za obrambne operacije dejal, da "v tem hipu ne vedo, ali je živa ali mrtva - to pomeni, da morajo policija in reševalci iskati tako na kopnem kot v morju". Svojci Wallove so za AP dejali, da je Kim kot novinarka delala v veliko nevarnih krajih, zato je "nepredstavljivo, da bi se ji nekaj zgodilo samo nekaj kilometrov od njenega doma iz otroštva".

In Madsen? Trenutno je v policijskem pridržanju, kjer lahko po zakonu ostane do 24 dni. Obtožujejo ga uboja iz malomarnosti, ker da je "na neznani način in na neznanem kraju ubil Švedinjo Kim Isabell Frerika Wall v četrtek nekaj po 17. uri". Če bi mu sodili in odločili, da je kriv, pa mu grozi od pet let zaporne kazni do dosmrtne ječe.

