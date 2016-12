Skorajšnji konec evakuacije iz vzhodnega Alepa

Med evakuiranimi tudi 20 ranjencev

21. december 2016 ob 19:20,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 21:24

Alep - MMC RTV SLO/STA

Z zadnjega območja pod nadzorom upornikov v vzhodnem delu Alepa je bilo kljub močnemu sneženju evakuiranih še 1.500 ljudi.

Sirska državna televizija je poročala, da je po 24 urah iz Alepa proti ozemlju zahodno od mesta pod nadzorom upornikom odpeljalo 20 avtobusov z "oboroženci in njihovimi družinami". Ahmad Al Dbis, vodja ekipe zdravnikov in prostovoljcev, ki usklajuje evakuacije, je povedal, da je bilo med njimi tudi 20 ranjencev.

Skorajšnji konec evakuacij je potrdil tudi predstavnik uporniške skupine Ahrar Al Šam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vir v sirski vojski je za AFP povedal, da bodo zadnje evakuacije danes, da pa so ves čas zastoji. Od sklenitve dogovora o evakuacijah med Rusijo in Turčijo je iz Alepa odšlo najmanj 25.000 ljudi, je sporočil Mednarodni odbor Rdečega križa, ki nadzoruje operacijo.

Umik upornikov iz nekoč največjega sirskega mesta, ki je bilo od leta 2012 razdeljeno na zahodni vladni del in vzhodni uporniški, predstavlja največjo zmago za sirskega predsednika Bašarja Al Asada v skoraj šestih letih državljanske vojne.

Varnostni svet potrdil resolucijo 2332

Varnostni svet ZN-a je na zasedanju, ki je trajalo le dve minuti, soglasno potrdil resolucijo 2332, ki pooblašča humanitarne agencije ZN-a in njihove partnerje, da prestopijo bojne črte in poskrbijo za dostavo humanitarne pomoči.

Resolucija izraža ogorčenje nad nesprejemljivim nasiljem v Siriji in zahtevo Varnostnega sveta, da vse strani nemudoma uresničijo zaveze po mednarodnem pravu. Hkrati pa zahteva tudi polno uresničitev vseh prejšnjih resolucij o Siriji in opominja, da nekatere kršitve in zlorabe v Siriji morda sežejo do ravni vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu.

K. Št.