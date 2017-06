Škotska premierka po volitvah zahteva nove pogoje brexita

Sturgeon: "Mayeva je izgubila vso kredibilnost"

9. junij 2017 ob 16:34

Edinburgh - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Škotska premierka in voditeljica Škotske nacionalne stranke (SNP) Nicola Sturgeon meni, da bi morala britanska premierka Theresa May po izgubi večine v parlamentu opustiti načrte o čistem brexitu in ohraniti Veliko Britanijo v enotnem evropskem trgu.

"Nevarno zavzemanje torijcev za čisti brexit bi bilo treba opustiti," je dejala Sturgeonova na današnji novinarski konferenci v Edinburgu in dodala, da so "konzervativci izgubili večino, premierka pa vso avtoriteto in kredibilnost".

Ob tem je pozvala vse poslance v britanskem parlamentu, da si prizadevajo za to, da bi Velika Britanija ostala v enotnem evropskem trgu in da ne bi prišlo do popolnega izstopa države iz evropskih struktur, t. i. čistega brexita.

SNP je na četrtkovih volitvah ohranila položaj tretje najmočnejše stranke v 650-članskem spodnjem domu britanskega parlamenta. A s 35 osvojenimi poslanskimi sedeži od skupno 59 volilnih okrajev na Škotskem je v primerjavi z volitvami leta 2015 izgubila kar 21 sedežev. Prepustiti jih bo morala večinoma konzervativcem, pa tudi laburistom in liberalnim demokratom.

Tudi Sturgeonova je priznala, da so kljub zmagi na Škotskem v SNP utrpeli tudi nekaj grenkih porazov. Med razočaranji za stranko sta nekdanji prvi škotski minister Alex Salmond in vodja poslanske skupine stranke Angus Robertson, sicer namestnik Sturgeonove v stranki, ki sta morala poslanska mandata prepustiti konzervativcema.

Škoti lani proti brexitu

Pred volitvami je Sturgeonova napovedovala, da bi morali na Škotskem izvesti drugi referendum o neodvisnosti, predvidoma konec leta 2018 ali v začetku 2019, ko bi bili bolj znani končni pogoji brexita. Škoti so namreč na lanskem referendumu o brexitu zelo jasno glasovali za obstanek v EU-ju, medtem ko so leta 2014 na referendumu za neodvisnost Škoti podprli nadaljnjo zvezo v Veliki Britaniji.

Sturgeonova je namignila, da bodo v SNP-ju zaradi porasta priljubljenosti "unionistov", tj. strank, ki se zavzemajo za ohranitev Škotske v Združenem kraljestvu, morda premislili o nadaljnjem zavzemanju za nov referendum o neodvisnosti.

"Nedvomno je bilo vprašanje referenduma o neodvisnosti dejavnik na volitvah, vendar pa mislim, da so na rezultat vplivali tudi drugi dejavniki. Preučili bomo te rezultate, prisluhnili bomo volivcem in zelo pozorno razmislili, kakšna bi bila najboljša pot naprej za Škotsko," je dodala Sturgeonova.

Sturgeonova želi preprečiti konzervativno vlado

Ponudila je še sodelovanje laburistom in ostalim strankam v parlamentu, da bi morda preprečili nadaljnjih pet let konservativne vlade. "Pripravljeni smo na našo vlogo v takem zavezništvu, ki bi ga potrebovali bolj kot kdajkoli," je še dejala prva škotska ministrica.

Sturgeonova je konzervativce Therese May obtožila povzročanja kaosa na Otoku. "Želijo si stlakovati nestabilno administracijo, ki bo s svojo negotovostjo povzročila še večjo škodo. Vse to samo zato, ker konsistentno postavljajo torijske interese pred državne," je povezovanje Mayeve s severnoirsko DUP za zagotavljanje večine v parlamentu okrcala škotska premierka, poroča BBC.

Da bi vlado prevzeli laburisti, bi sicer potrebovali sodelovanje praktično vseh ostalih strank v parlamentu. Medtem ko so konservativci v 650-članskem parlamentu osvojili 318 mandatov, so jih laburisti le 261. Na tretjem mestu je SNP s 35, liberalci imajo 12 poslancev, severnoirski unionistu (DUP) 10, še 13 pa jih je iz drugih strank oz. so neodvisni. En sedež zaenkrat še ni določen.

Tako bo novo vlado najverjetneje oblikovala kar Mayeva. Kot je napovedala po današnjem srečanju s kraljico Elizabeto II., ki jo je uradno zaprosila za mandat za sestavo vlade, se bo oprla na podporo severnoirskega DUP-a.

