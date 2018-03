Skrajno desna Nacionalna fronta po besedah predsednice stranka povezovanja

Proti Marine Le Pen je vložena obtožnica zaradi objave posnetkov grozljivih dejanj džihadistov iz vrst t. i. Islamske države na Twitterju leta 2015. Med drugim je predsednica FN-ja objavila tudi sliko obglavljenega ameriškega novinarja Jamesa Foleyja. Grozi ji do tri leta zapora in denarna kazen 75.000 evrov.

Proti skrajno desni političarki poteka tudi preiskava zaradi obtožb o navideznih zaposlitvah sodelavcev stranke s sredstvi Evropskega parlamenta. Ta je NF obtožil prevare. Stranka naj bi namreč svojima uslužbencema nezakonito izplačevala sredstva, ki so bila namenjena za plačo zakonodajnih poslanskih asistentov.