Zaradi ZDA G20 ni obsodil protekcionizma in podprl boja proti podnebnim spremembam

Vodja zasedanja Wolfgang Schäuble kljub temu zadovoljen s potekom

18. marec 2017 ob 18:41

Baden Baden - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Predstavniki skupine G20 so v skupni izjavi zapisali, da si prizadevajo za "krepitev prispevka trgovine h gospodarstvom", vendar se niso uskladili glede protekcionizma, proste trgovine in podnebnih sprememb.

Finančni ministri in guvernerji bank iz 20 svetovnih najmočnejših gospodarstev (G20) se zaradi nasprotovanja ZDA niso uspeli uskladiti glede spodbujanja prostega trga, boja proti protekcionizmu in sankcij za neupoštevanje podnebnih smernic, s čimer so prekinili tradicijo desetletnih prizadevanj na omenjenih področjih.

Gostitelj srečanja, nemški finančni minister Wolfgang Schäuble, je zasedanje kljub temu označil za uspešno. Predstavniki G20 so v izjavi soglašali, da se bodo vzdržali manipulacij z valutami, da si ne želijo nepoštene konkurence ter izrazili prepričanje, da svetovna trgovina prispeva k rasti globalnega gospodarstva ter posameznih državnih gospodarstev. "Včasih se mora človek omejiti tako, da od nobenega izmed partnerjev ne zahteva preveč," je iskanje kompromisa povzel Schäuble.

Nova trgovinska politika ZDA

ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa predvidevajo protekcionistične ukrepe kot so kazni za ameriška podjetja, ki imajo svoje obrate na tujem ter nasprotujejo ukrepom glede podnebnih sprememb, saj je Trump podnebne spremembe označil za potegavščino. "Kar je bilo vključeno v prejšnje izjave, z mojega vidika ni nujno relevantno," je dejal ameriški finančni minister Steven Mnuchin in dodal, da prejšnje izjave zasedanj G20 niso vodilo za sedanjo trgovinsko politiko ZDA.

Medtem ko se je skupina G20 v lanski izjavi izrazila za odprto svetovno gospodarstvo, boj proti protekcionizmu in spodbujanje svetovne trgovine in investicij, med drugim s krepitvijo multilateralnega sistema trgovine, pa so se na letošnjem srečanju v Baden Badnu dolgo dogovarjali, ali se G20 sploh še zavzema za pravila na podlagi multilateralnih dogovorov (kot je Svetovna trgovinska organizacija) ali pa naj se v prihodnje mednarodno dogovarjanje prenese na bilateralno raven, za kar se zavzema nova ameriška administracija.

V izjavi brez omembe podnebnih sprememb

Glede na pariške podnebne dogovore iz leta 2015 so člani G20 nameravali uvesti finančne sankcije za kršiteljice podnebnih dogovorov, vendar jim zaradi nasprotovanja ZDA in Savdske Arabije to ni uspelo. Po mnenju okoljevarstvenikov to pomeni novo nazadovanje glede podnebnega ukrepanja. "Da izjava G20 ne posveča pozornosti podnebju, je brez dvoma posledica neodgovornega in izoliranega pristopa Trumpove administracije k podnebnim spremembam," je dejal svetovalec pri okoljevarstveni organizaciji Greenpeace Vzhodna Azija Lu Šuo in dodal, da druge države ne bi smele dopustiti, da se to ponovno zgodi.

J. R.