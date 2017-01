Skvoterji prazno londonsko vilo ruskega oligarha odprli za brezdomce

Ruski lastnik želi vilo povečati in ji dodati bazen

28. januar 2017 ob 11:16,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 11:24

London - MMC RTV SLO

Anarhistični skvoterji so zasedli prazno vilo v središču Londona, vredno 17,6 milijona evrov, ki je v lasti ruskega oligarha Andreja Gončarenka, v njej pa je zatočišče našlo že 25 brezdomcev.

Gre za petnadstropno vilo, ki jo je Gončarenko kupil leta 2014. Ruski bogataš je v zadnjih letih sicer nakupil več luksuznih nepremičnin v Londonu.

Skvoterji, pripadniki skupine, znane pod kratico ANAL, t. i. Avtonomne nacije anarhističnih libertarcev, so dejali, da so v stavbo vstopili skozi odprto okno 23. januarja, do zdaj pa je v hiši prenočišče našlo okoli 25 brezdomcev, izmed katerih so številni spali na prostem okoli glavne železniške postaje v mestu, poroča Guardian.

Tom Fox, 23-letni skvoter, je dejal, da je "zločin, da je toliko ljudi brezdomnih, obenem pa je toliko praznih stavb". Kot je dodal, njihova zasedba "poudarja to krivičnost".

Londonski župan Sadiq Khan je decembra za Guardian zapisal, da je v glavnem mestu leta 2015 na prostem spalo več kot 8.000 ljudi, šest odstotkov več kot leto prej in več kot dvakrat več kot pred osmimi leti. Obenem je vsaj 200.000 domov praznih že nad šest mesecev, kažejo vladni podatki, ki jih navaja Guardian.

Filmski večeri, hrana, pogovori

Aktivisti so po besedah Foxa v vilo prinesli projektor, da lahko prirejajo filmske večere, zbirajo pa kuhalnike, da lahko pripravijo hrano za brezdomce, nameravajo organizirati tudi pogovore o brezdomstvu in preostalih temah. Fox je še dejal, da so v preteklosti že zasedli več znanih stavb v središču Londona.

Med brezdomci, ki so našli streho nad glavo v Gončarenkovi prazni vili, sta tudi mati in hči, ki sta opozorili, da se želijo mestne oblasti znebiti brezdomcev oziroma jih pregnati iz Londona.

1.329 kvadratnih metrov

Vila s površino 1.329 kvadratnih metrov izvira iz dvajsetih let 19. stoletja, ruski lastnik pa je pridobil dovoljenje za gradnjo bazena v kleti, vilo pa bi tudi povečal.

Zastopnik Gončarenka, podjetje MCA Shipping Ltd s sedežem v Gibraltarju, je že vložil zahtevo po izselitvi stanovalcev, zaslišanje na londonskem sodišču pa je napovedano za 31. januar.

Kot poroča Guardian, je Gončarenko manj znan izmed ruskih oligarhov. Sicer je izvršni direktor Gazpromovega hčerinskega podjetja Gazprom Invest Jug, ki gradi plinovode in ostale dele mreže za transport plina.

