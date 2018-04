Julija Skripal je zapustila bolnišnico

8. marca so ju z očetom našli nezavestna pred nakupovalnim središčem

10. april 2018 ob 09:00

London - MMC RTV SLO, Reuters

Hčerko nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala, ki je bila skupaj z očetom 4. marca zastrupljena z živčnim strupom novičok, so odpustili iz bolnišnice.

Kot poroča Sky News, ki se opira na navedbe zdravnikov, se je zdravstveno stanje obeh v zadnjih dneh močno izboljšalo. Julija Skripal je pretekli teden v izjavi sporočila, da se počuti bolje in da je iz dneva v dan močnejša, 66-letni Skripal pa, da ni več v kritičnem stanju. Sky je navedel neimenovani vir, da je Julija bolnišnico zapustila v ponedeljek, BBC pa poroča, da so jo premestili na varno.

Novica še ni potrjena, danes naj bi izjavo podali zdravniki, bolnišnica pa se na navedbe o odpustu ni želela odzvati.

Včeraj smo poročali, da naj bi 33-letna Julija, ki ima rusko državljanstvo, zavrnila konzularno zaščito, ki jo je njej in njenemu očetu ponudilo rusko veleposlaništvo v Londonu. Uradne potrditve o tem še ni.

Reuters je poročal, da je njena sestrična Viktoria Skripal v pogovoru za rusko televizijo dejala, da bo Julija zaprosila za politični azil.

Nebenzja: Izginila bosta, ne da bi pojasnila, kaj se je zgodilo

Mediji so poročali, da so ZDA pripravljene Skripalovima ponuditi zatočišče. Ruski veleposlanik pri ZN-u Vasilij Nebenzja je v povezavi s tem dejal, da bi vključitev Skripalovih v program zaščite prič lahko pomenilo, da bi izginila, ne da bi pomagala pri razjasnitvi okoliščin napada. Nebenzja se je odzval na poročanje Tue Sunday Timesa, da britanska obveščevalna služba MI6 z ameriškimi kolegi iz Cie razpravlja o možni premestitvi dvojice, ki bi med drugim prejela novi identiteti. V Varnostnem svetu je Nebenzja dejal, da vpletenost Cie v primer "govori samo zase," hkrati pa je zelo kritičen do možnosti o novi identiteti. "To pomeni, da je mogoče, da ju ne bomo nikoli več videli, gre pa za ključni priči o tem, kaj se je zgodilo," poroča RT. Ruski veleposlanik v Veliki Britaniji je bil še ostrejši. Če bi bila dvojica odrezana od sveta, bi Rusija "imela osnove, da na razmere gleda kot na ugrabitev dveh ruskih državljanov ali pa vsaj kot osamitev."

Očeta in hčer so 4. marca našli nezavestna na klopi pred nakupovalnim središčem v Salisburyju na jugu Anglije. Izkazalo se je, da sta bila zastrupljena z živčnim plinom. Britanske oblasti so za napad okrivile Rusijo, ki zavrača vsakršno vpletenost. Napad je privedel do velikih napetosti v mednarodni skupnosti, odnosi med Rusijo in Zahodom so se močno ohladili. Več kot 25 držav je izgnalo ruske diplomate, Rusija pa je enako naredila z diplomati iz teh držav.

K. T.