Slavje in nove čistke ob spominu na obletnico spodletelega udara v Turčiji

Yildrim: "Najtemnejša noč se je spremenila v epsko"

15. julij 2017

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 16:47

Ankara, Carigrad - MMC RTV SLO/STA

V Turčiji poteka prva obletnica spodletelega poskusa državnega udara. Tik pred začetkom slovesnosti so oblasti izvedle novo čistko, v kateri so odpustile 7.500 policistov, vojakov in drugih državnih uslužbencev.

V odloku je Ankara navedla, da gre za ljudi, "povezane s terorističnimi organizacijami ali skupinami, ki so delovale proti narodni varnosti države".

V sklopu zaznamovanja prve obletnice spodletelega državnega udara se je začela posebna seja turškega parlamenta, na kateri je poslance ob prisotnosti predsednika Recepa Tayyipa Erdogana nagovoril premier Binali Yildrim. "Najtemnejša noč se je spremenila v epsko," je dejal Yildrim in dodal, da je to bila druga osvobodilna vojna Turčije.

Opozicija zahteva razjasnitev podrobnosti

Turška opozicija je bila medtem do oblasti kritična tako zaradi nesposobnosti preprečitve državnega udara kot tudi čistk, ki so sledile. Vodja levosredinske Ljudske republikanske stranke (CHP) Kemal Kilicdaroglu je zahteval, naj tisti, ki so dovolili snovalcem državnega udara prihod "na najobčutljivejša mesta v državi", za to tudi odgovarjajo.

Zahteval je popolno jasnost glede dogodkov, vključno s tem, kdaj so oblasti prvič izvedele za poskus udara. "Podrobnosti morajo biti razjasnjene v imenu mučenikov in junakov," je dejal in oblast okrcal, da skuša zatreti pot do resnice. Meni tudi, da so pravni postopki v zadnjem letu prestopili pravne okvirje.

Daljnosežne posledice udara na družbo

Pred letom dni je del vojske poskušal strmoglaviti oblast predsednika Erdogana, ko je ta dopustoval. Pučisti so zaprli mostove v Carigradu, bombardirali parlament v Ankari in na ulice poslali tanke.

Poskus puča je oblastem uspelo v nekaj urah zatreti, Erdogan se je zmagoslavno z dopusta vrnil v Carigrad, a je prevrat pustil posledice na turški družbi in politiki. V državi so izvedli največjo čistko v zgodovini države, v okviru katere so aretirali več kot 50.000 ljudi, več kot 100.000 jih je ostalo brez službe.

Med poskusom prevrata je bilo ubitih najmanj 260 ljudi, ki so jih razglasili za mučenike.

Erdogan za poskus udara krivi svojega nekdanjega zaveznika, islamskega pridigarja Fethullaha Gülena, ki je čez desetletja vztrajno gradil svoj vpliv v turškem sodstvu, policiji in vojski. Gülen je iz svoje rezidence v Pensilvaniji v ZDA zanikal obtožbe.

Ta mesec je Turčija pridržala tudi prvega moža nevladne organizacije Amnesty International v Turčiji in več zagovornikov človekovih pravic. Sicer so oblasti po poskusu puča ukinile 160 različnih medijev, brez dela je ostalo 2.500 novinarjev.

"Dan demokracije in narodne enotnosti"

Turčija je 15. julij razglasila za državnik praznik - dan demokracije in narodne enotnosti. Ulice so preplavili ogromni plakati s sloganom "epski 15. julij" in podobami ključnih trenutkov noči poskusa državnega udara, vključno s predajo pučistov. Osvetljene slogane proti državnemu udaru so obesili tudi med minarete nekaterih največjih carigrajskih mošej.

Večina dogodkov potekala pozno zvečer oziroma ponoči. Erdogan se bo med drugim udeležil pohoda prek Mosta mučenikov čez Bospor v Carigradu, nato se bo vrnil v Ankaro in nagovoril parlament na še eni seji v spomin na trenutek, ko je bil ta bombardiran.

Pred predsedniško palačo bodo razkrili nov spomenik ubitim v poskusu puča, v okoli 90.000 mošejah po vsej državi pa bodo potekali molitve in branje Korana.

J. R.