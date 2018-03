Sledi živčnega strupa našli tudi v restavraciji, kjer sta bila Skripal in njegova hči

Preiskuje več sto policistov

11. marec 2018 ob 10:58

London - MMC RTV SLO

V restavraciji v Salisburyju, kjer sta v nedeljo popoldne jedla nekdanji ruski vohun Sergej Skripal in njegova hči Julija, so v okviru forenzične preiskave našli sledi živčnega strupa.

Par so našli na klopi v parku dve uri po tem, ko sta končala obedovati, tako oče kot hči pa sta v kritičnem stanju. Nihče drug, ki je bil takrat v restavraciji, naj ne bi bil v nevarnosti, poroča BBC. Prav tako ni nobenih znakov, da bi bil kateri od takratnih gostov restavracije kakor koli povezan z živčnim strupom.

Policija preiskuje tudi klop, na kateri so našli Skripala in hčer, Skripalov dom, lokal, ki sta ga Skripalova obiskovala, in pokopališče, kjer sta pokopana Skripalova žena in sin. Oba sta umrla v zadnjih dveh letih, žena zaradi raka kmalu po prihodu v Veliko Britanijo, sin pa med nedavnim obiskom v Rusiji. Po mnenju družine so bile okoliščine smrti sumljive.

V preiskavi sodeluje več kot 250 policistov iz protiteroristične enote. Zbrali so 200 dokazov in govorili z več kot 240 pričami. Britanska notranja ministrica Amber Rudd je pohvalila profesionalnost policije in dejala, da vlaga vlada "ogromna sredstva", da identificira odgovorne za poskus umora.

Policiji pomaga vojska

V zelo slabem stanju je tudi policist Nick Bailey, ki je skušal pomagati paru. Policiji že tretji dan pomagajo tudi vojaki. V Salisburyju jih je okoli 180, odstraniti pa morajo vozila in objekte, ki so bili morda kontaminirani. Gre za pripadnike vojske, ki so posebej izurjeni za kemično vojskovanje in dekontaminacijo.

66-letni Skripal je bil na vojaškem sodišču v Rusiji leta 2006 obsojen zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo, leta 2010 pa je v tej državi našel zatočišče. Moskva je vpletenost v zadnje dogodke zanikala.

B. V.