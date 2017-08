Slovaška bo kljub nasprotovanju kvotam sprejela 60 prebežnikov

Edina država višegrajske četverice, ki sodeluje prostovoljno

1. avgust 2017 ob 19:19

Bratislava - MMC RTV SLO/STA

Slovaška je izrazila pripravljenost za prostovoljni sprejem 60 prebežnikov, čeprav načeloma vztraja pri nasprotovanju kvotam za sprejem prebežnikov znotraj držav članic Evropske unije.

Pri sprejemu 60 prebežnikov ne gre za nove obveznosti Slovaške, so poudarili iz Bratislave in dodali, da Slovaška s sprejemom 50 beguncev iz Italije in desetih iz Grčije zgolj izpolnjuje svoje prejšnje prostovoljno dane obljube, še naprej pa skupaj s preostalo trojko višegrajske četverice nasprotuje kvotam za porazdelitev.

Madžarska, Češka in Poljska so se zaradi nasprotovanja sporazumom znašle pod kritikami EU-ja. Sodelovanje Slovaške pri sprejemu na prostovoljni osnovi je državi doslej prihranilo postopke EU-ja.

Slovaška socialdemokratska vlada pod vodstvom Roberta Fica se je doma zaradi tega sicer znašla pod plazom kritik. Tako liberalna kot desna opozicija Ficu očitata, da nasprotovanja sprejema prebežnikov ne zagovarja dovolj odločno.

Slovaška pripravljena sprejeti 100 ljudi

Skupaj s Češko, Madžarsko in Romunijo je bila Slovaška septembra 2015 preglasovana, ko so notranji ministri izglasovali prerazporeditev do 12.000 beguncev iz Grčije in Italije v druge države članice EU-ja. Decembra istega leta je Slovaška skupaj z Madžarsko celo vložila tožbo pred Sodiščem EU-ja, vendar je hkrati privolila, da prostovoljno sprejme 100 prebežnikov. Do zdaj je sprejela 16 prebežnikov iz Grčije.

J. R.