Slovaška: Po umoru novinarja poleg ministra za kulturo odstopila še dva funkcionarja

1. marec 2018 ob 10:17,

zadnji poseg: 1. marec 2018 ob 13:06

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka odstopil slovaški minister za kulturo, sta se za odstop odločila tudi svetovalka slovaškega premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan.

Oba je Kuciak omenjal v članku o povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. V skupni izjavi sta zapisala, da se do konca preiskave odrekata svojima položajema, ker da se njuni imeni zlorabljata za politični boj proti premierju Robertu Ficu. Poskusi "nekaterih politikov in medijev, da bi naju povezali s temi odvratnimi zločini," so nesprejemljivi, sta še dodala.

Kuciak je preiskoval domnevne povezave med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. Politiki naj bi imeli stike z italijanskimi poslovneži, ti pa vezi z zloglasno mafijsko združbo N'drangheta. Spletni novičarski portal Aktuality.sk in nekaj drugih novičarskih portalov je v sredo objavilo njegov nedokončan prispevek.

Kot je med drugim zapisal Kuciak, so Italijani, ki so imeli stike z mafijo, našli drugi dom na Slovaškem in začeli poslovati, dobivali so subvencije in pridobivali sredstva iz EU-skladov ter še posebej zgradili odnose z vplivnimi ljudmi v politiki, celo s kabinetom slovaške vlade. Novinar je omenil tudi Fičevo svetovalko Mario Troškovo in vodjo sveta za nacionalno varnost Viliama Jasana.

Troškova je bila leta 2014 asistentka Viliama Jasana, ko je še bil poslanec vladne stranke Smer-SD. V uradu premierja Roberta Fica je zaposlena od marca 2015, poroča češki časopis Dnes na svoji spletni strani, ki dodaja, da se ne ve, kaj točno dela v premierjevem uradu. Premier tudi ni pojasnil, zakaj jo je izbral za pomemben položaj. 31-letnica, nekdanja slovaška mis Universe leta 2007, je sicer končala visoko šolo za menedžment.

Še predtem je v sredo svoj odstop napovedal slovaški minister za kulturo Marek Madarič, ki je dejal, da je njegovo ministrstvo v vladi najbližje medijem in si po umoru novinarja ne more predstavljati, da bi ga še naprej vodil.

Prijetih več italijanskih poslovnežev

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so našli ustreljena v nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Velka Maca v bližini glavnega mesta Bratislava. Usodni so bili streli v glavo in prsni koš. Policija je sporočila, da je šlo najverjetneje za naklepni umor, povezan z novinarjevim delom.

Policija je medtem sporočila, da so v preiskavi umora prijeli več italijanskih poslovnežev, tudi Antonina Vadalo, ki ga je Kuciak navajal kot povezavo med italijansko mafijo in slovaško politiko. Po poročanju slovaških medijev je policija prijela tudi več članov družine Vadale.

Vadala je Kuciak v svojem zadnjem, nedokončanem članku omenil kot vodjo mreže kalabrijske mafije, ki naj bi imela povezave s slovaškimi politiki in se na Slovaškem ukvarjala z utajo davkov in zlorabo evropskih sredstev.

Načelnik slovaške policije Tibor Gašpar je dodal, da je Vadala osumljenec in da ga bodo kmalu zaslišali. Novinarjem v kraju Michalovce na vzhodu države je tudi potrdil, da policija sledi "italijanski sledi" v Kuciakovem primeru.

Na vzhodu Slovaške policija od jutra izvaja hišne preiskave na petih krajih na domovih italijanskih poslovneževe. Ob Vadali želi policija zaslišati še okoli deset drugih ljudi, ki bi lahko bili vpleteni v primer, je še povedal Gašpar po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Maria Troškova je bila po poročanju slovaških medijev med avgustom 2011 in junijem 2012 Vadalova partnerica, skupaj pa sta bila tudi lastnika podjetja GIA Managment. Družabnik podjetja GIA Managment je bil v preteklosti tudi Viliam Jasan.

