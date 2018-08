Slovenci skupaj z drugimi turisti zapuščajo v potresu uničeni Lombok

Na otoku uvedli dodatne polete za turiste

7. avgust 2018 ob 17:58

Denpasar - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na indonezijskem otoku Lombok po nedeljskem potresu še vedno iščejo preživele in odkrivajo žrtve, medtem ko tuji turisti zapuščajo območje. Slovenski turistki sta sporočili, da evakuacija poteka brez prave organizacije.

Nedeljski potres z magnitudo 7,0 je po zadnjih podatkih zahteval 105 smrtnih žrtev, na tisoče ljudi pa je ostalo brez domov in številni med njimi še čakajo na pomoč v obliki vode, hrane, zdravil in zatočišč.

Reševalci pod ruševinami uničenih šol, mošej in hiš še naprej iščejo morebitne preživele. V torek so na severu otoka v neki porušeni trgovini rešili žensko, zato v bitki s časom upajo, da bodo našli še kakšnega preživelega.

Zaradi uničenih cest in pomanjkanja primernih vozil ter opreme se reševalci še vedno trudijo, da bi dosegli nekatere odročnejše dele na otoku.

Vodja okrožja Severni Lombok Nadžmul Akhdžar ocenjuje, da je bilo v potresu prizadetih kar 80 odstotkov regije.

Na celotnem otoku je brez strehe nad glavo ostalo več kot 20.000 ljudi, 236 jih je bilo huje poškodovanih. Številna območja so še naprej brez elektrike.

Lombok in okoliške manjše otoke medtem zapuščajo turisti, ki se spoprijemajo s težavami pri prebijanju do letališča na otoku.

V nedeljskem potresu je po podatkih oblasti na največjem izmed treh otokov v otočju Gili umrlo sedem indonezijskih turistov. Sedem tujih turistov – iz Belgije, Velike Britanije, Češke, Danske, Francije, Južne Koreje in ZDA – pa je bilo v potresu poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnice.

Beg z otoka

Med ujetimi turisti so tudi Slovenci, ki skušajo skupaj z drugimi zapustiti otok. Sestri Janja Štukl in Irena Raspet sta sporočili, da so prepuščeni sami sebi, saj ni nobene organizirane evakuacije. Sami sta plačali, da sta se lahko skupaj še z nekaterimi peljali na tovornjaku.

Kot sta opisali, sta potres doživeli na otočku Gili Meno, kjer sta prebedeli noč, drugo jutro pa se je začel beg, med katerim sta srečali še dva Slovenca. Zdaj čakata na letališču na Lomboku, kjer imata polet proti Baliju šele v petek. Na Gili Meno živi tudi Slovenka, ki je med potresom utrpela udarec v glavo, sta še povedali.

Z otočja Gili nekaj kilometrov od severozahodne obale Lomboka, ki je priljubljeno med popotniki in potapljači, so do zdaj evakuirali okoli 4.600 turistov, številni pa na plažah še čakajo na prevoz z ladjo. Od ponedeljka so na Lomboku uvedli dodatne polete, da bi turisti lahko zapustili otok.

Nekateri turisti so doživeli dva potresa v tednu dni. Nekaj dni pred nedeljskim je območje stresel potres z magnitudo 6,4, ki je zahteval 16 smrtnih žrtev, več kot 350 ljudi je bilo ranjenih.

G. V.