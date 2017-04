Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Gilbert Baker se je na Paradi ponosa v New Yorku leta 2002 rokoval z županom Michaelom Bloombergom. V drugi roki ima mavrično zastavo. Foto: Reuters Izvirno Bakerjevo zastavo je sestavljalo osem barv, vsaka ponazarja drug vidik človeške narave: rožnata - spolnost, rdeča - ljubezen, oranžna - zdravljenje, rumena - sončna svetloba, zelena - narava, turkizna - umetnost, indigo - harmonija, vijolična - človeški duh. Pozneje so z zastave odstranili rožnato in indigo, turkizno pa nadomestili z modro. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovo očeta mavrične zastave, simbola LGBT-gibanja

Barve sporočajo, da je "spolnost človeška pravica"

1. april 2017 ob 11:32

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Umrl je Gilbert Baker, sanfranciški aktivist in umetnik, ki je zasnoval mavrično zastavo, simbol boja za pravice LGBT-skupnosti. Star je bil 65 let.

Žalostno novico je na Twitterju objavil njegov dolgoletni življenjski sopotnik Cleve Jones: "Moj najdražji prijatelj na vsem svetu je odšel. Clive Baker je svetu dal mavrično zastavo, meni pa štirideset let ljubezni in prijateljstva."

Jones je na omenjenem družbenem omrežju objavil še fotografijo Bakerja z nekdanjim predsednikom Obamo in žalujoče pozval, naj se z njim srečajo pod mavrično zastavo v sanfranciški soseski Castro, zgodovinskem epicentru gibanja za pravice LGBT-skupnosti, kjer so se v petek skupaj spomnili umrlega aktivista.

Baker naj bi umrl mirno v spanju, kot Reuters povzema podatke z njegove spletne strani. Zadnja leta je živel v New Yorku. Rodil se je leta 1951 v Kansasu in v zgodnjih 70., ko je služil v ameriški vojski, prišel v San Francisco, kjer se je ravno v tistem času začelo gibanje za pravice gejev.

Milkov sodelavec

Kmalu je začel izdelovati transparente z gejevsko in protivojno tematiko, pogosto po naročilu Harveyja Milka, prvega odkrito istospolno usmerjenega politika, ki je bil leta 1977 izvoljen za sanfranciški mestni svet.

Milk, ki ga je pred leti v biografskem filmu upodobil Sean Penn in bil za vlogo nagrajen z oskarjem, je prav izpred prvih mavričnih zastav mahal podanikom na sanfranciški Paradi ponosa leta 1978 - Baker je zastavo oblikoval posebej za to priložnost -, le nekaj mesecev pozneje pa je politika ustrelil njegov predhodnik v mestnem svetu.

Umetnik je o zastavi povedal, da je želel sporočiti idejo o raznolikosti in sprejemanju in ponazoriti, da lahko "nekaj iz narave predstavlja to, da je spolnost človeška pravica". Od leta 2015 je mavrična zastava uvrščena v zbirko Muzeja moderne umetnosti.

A. K.