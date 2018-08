Smrt 18-letnika blizu Zagreba kaže na problematično organizacijo nujne pomoči

Težave z nujno pomočjo na Hrvaškem

13. avgust 2018 ob 12:32

Zaprešić - MMC RTV SLO, STA

Na Hrvaškem razburja smrt 18-letnika v Zaprešiću blizu Zagreba, ki je umrl v nedeljo popoldne po prihodu reševalnega vozila, v katerem po navedbah prič ni bilo zdravnika niti defibrilatorja.

Mladeniču je na ulici postalo slabo, skušali so mu pomagati številni mimoidoči, ki so klicali urgenco, po prihodu reševalnega vozila pa je umrl.

Priče navajajo, da sta bila v vozilu samo medicinska sestra in medicinski tehnik ter da v vozilu ni bilo defibrilatorja. Na družbenem omrežju Facebook se je zaradi tragičnega dogodka usul plaz ogorčenja, poročajo hrvaški mediji.

Nujna pomoč Zaprešića, kjer živi 25.000 prebivalcev, ima samo enega dežurnega zdravnika, ki pa po navedbah hrvaške javne radiotelevizije HRT takrat ni bil dosegljiv. Ponoči sta sicer dežurna dva zdravnika.

Portal index.hr medtem poroča, da je prišlo reševalno vozilo na kraj dogodka 12 minut po telefonskem klicu na urgenco, čeprav je sedež nujne pomoči oddaljen le nekaj sto metrov. Kasneje je prišlo tudi drugo reševalno vozilo iz bolj oddaljenega kraja Jastrebarsko. Mladeniča so skušali oživiti, a brez uspeha.

Ni v vsaki reševalni ekipi zdravnik

Kot poroča HRT, v skladu z reformo od leta 2011 organizacija nujne medicinske pomoči na Hrvaškem določa obstoj dveh ekip v reševalnih vozilih - v eni (t. i. T1) so zdravnik, medicinska sestra ali zdravstveni tehnik ter šofer, v drugi (T2) pa samo medicinska sestra in zdravstveni tehnik.

Čeprav morata slednja opraviti specialistično izobraževanje na področju nujne medicinske pomoči, se je pokazalo, da takšne ekipe v praksi vse težje delujejo. Že ob uvedbi sistema pa so kritiki opozarjali, da ni vzdržen.

Župan Zaprešića Željko Turk je dejal, so zahtevali točne podatke o podrobnostih smrti in potrditev, da v reševalni ekipi ni bilo zdravnika in defibrilatorja. "Pisnega odgovora še nismo prejeli, a zdi se, da to ustreza resnici," je za televizijo N1 dejal Turk.

Več primerov, ki kažejo na težave

Index.hr navaja, da to ni prvi primer, ki kaže, da je s sistem nujne pomoči na Hrvaškem nekaj hudo narobe, je pa najhujši. Lani je tako na Velebitu umrla 14-letnica, ki so jo še živo našli hudo poškodovano, do prihoda reševalnega vozila pa je izgubila zavest. Umrla je na poti v bolnišnico. Njen primer je sicer izpostavil predvsem problem neustrezne organiziranosti nujne pomoči na težko dostopnih območjih.

B. V.