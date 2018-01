Smrt enoletnega otroka pokazala na razkol v ukrajinski pravoslavni skupnosti

Ukrajinski pravoslavni verniki razklani po letu 1991

6. januar 2018 ob 10:38

Kijev

Potem ko je ob samomoru nekega moškega v ukrajinskem mestu Zaporižija umrl tudi enoletni deček, ga cerkev, ki jo vodi ruska cerkev, ni hotela pokopati, ker je bil krščen v cerkvi, ki jo vodi kijevski patriarhat.

Pijan moški je na novoletni večer naredil samomor s skokom iz osmega nadstropja, pri čemer je padel na enoletnega otroka in ga ubil. Tragedija pa je razkrila razklanost znotraj ukrajinske pravoslavne skupnosti.

Cerkev v Zaporižiji v osrednji Ukrajini, ki je sicer pod vodstvom Moskve, je namreč zavrnila pokop otroka, ker je bil krščen v rivalski cerkvi pod vodstvom Kijeva, poroča britanski Guardian.

Ukrajinska cerkev se je po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 razdelila na veji, ki sta pod vodstvom cerkva v Moskvi in Kijevu, razkol pa se je povečal zaradi vojne na vzhodu Ukrajine med provladnimi silami in proruskimi uporniki. V skoraj štirih letih je umrlo več kot 10.000 ljudi.

Ločina pod vodstvom Moskve je precej večja in glavna v Zaporižiji, industrijskem mestu z več kot 700.000 prebivalci. Družina ubitega otroka pa pripada manjši ločini, ki je pod vodstvom Kijeva oziroma kijevskega patriarhata.

Oče Roman Poliščuk je dejal, da mu je duhovnik cerkve pod vodstvom Moskve dejal, da njihov otrok ni krščen in da je njihova cerkev "lažna". "Moja žena je jokala in se vrgla na kolena pred duhovnika, a to ni pomagalo," je dejal.

Duhovnik: Nekaterih meja ne morem prestopiti

Duhovnik Jevgen Molčanov je dejal, da ga je oče otroka udaril in da je prišlo do prerivanja pred cerkvijo, družina pa je morala nato oditi. Družina je nato otrokovo truplo odnesla v cerkev, kjer je bil krščen, da bi bil opravljen pogrebni obred.

Duhovnik Molčanov je dejal, da ni imel druge izbire, saj da so takšna pravila njegove vere. "Zelo mi je žal. Žal mi je teh ljudi," je dejal. "A obstajajo nekatere meje, ki jih ne morem prestopiti. Otrok, ki ga je krstil kijevski patriarhat, ostaja nekrščen. In kijevska cerkev sama je lažna".

Kot je dejal predstavnik kijevskega patriarhata, so se takšni incidenti že dogajali in le povečujejo frustracije med verniki v Ukrajini, še poroča Guardian.

