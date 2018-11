Smrtne žrtve v potopu preobremenjene ladje na Viktorijinem jezeru

Septembra v nesreči trajekta umrlo 200 ljudi

25. november 2018 ob 18:48

Kampala - MMC RTV SLO, Reuters

Na ugandskem delu Viktorijinega jezera se je ponoči prevrnila prenatrpana ladja, na kateri je potekala zabava, pri čemer je umrlo najmanj 29 ljudi, številne ljudi še pogrešajo.

Na ladji z nosilnostjo 50 potnikov je bilo v času nesreče najmanj 100 ljudi. "Upravljavci ladje bodo obtoženi malomarnosti in uboja, če za svojo napako še niso bili kaznovani s smrtjo," je tvitnil predsednik Ugande Yoweri Museveni. Za nesrečo je po navedbah policije krivo tudi slabo vreme, saj je v času prevrnitve na jezeru divjala nevihta.

Na ladji je v času nesreče potekala zabava z glasno glasbo. "Potniki morda niti niso slišali ukazov kapitana," je dejal Museveni.

Umrlo je najmanj 29 ljudi, več kot 20 ljudi so rešili, številni so še vedno pogrešani. V nedeljo so pogrešane na območju predela Mukono blizu mesta Kampala iskali s čolni in policijskim helikopterjem. Iskanje je na obali spremljala množica domačinov.

Med rešenimi ugandski princ

V času nesreče je bilo na ladji tudi več znanih ljudi. Med rešenimi potniki je princ Daudi Kintu Wasajja, brat Ronalda Mutebija, kralja največjega ugandskega kraljestva Buganda. V Ugandi je več kraljevih družin, katerih predstavniki imajo družbeni vpliv, a le malo politične moči.

Nesreče ladij na jezeru zaradi starosti plovil in preobremenjenosti niso redke. Konec septembra je na tanzanijski strani Viktorijinega jezera potonil trajekt, umrlo pa je več kot 200 ljudi.

Viktorijino jezero je s površino 68.800 kvadratnih kilometrov tretje največje jezero na svetu. Jezero si delijo Uganda, Tanzanija in Kenije, obale jezera pa so skupno dolge 7.142 kilometrov. Jezero je med iskanjem izvira reke Nil po britanski kraljici Viktoriji Britanski (1819–1902) leta 1858 poimenoval britanski raziskovalec John Hanning Speke.

J. R.