Smrtonosni nesreči čolnov v Benetkah šokirali prebivalce, ki zahtevajo ukrepe

6. avgust 2018 ob 14:06

Benetke - MMC RTV SLO

Konec tedna sta se v Benetkah zgodili dve smrtonosni nesreči čolnov, ki sta šokirali prebivalce mesta in sprožili pozive k ukrepom proti prehitrim voznikom čolnov v mestnih kanalih, ki so vse bolj natrpani.

V petek zvečer sta umrla 59-letni Renzo Rossi in 63-letni Natalino Gavagnin, ko se je v njuno malo ribiško ladjo zaletel čoln s 150 konjskimi močmi, ki ga je vozil 27-letni gondoljer in v katerem so bili še trije njegovi prijatelji v dvajsetih letih.

Ti potniki so v trku utrpeli lažje poškodbe, Gavagnina pa je vrglo s čolna in je umrl nekaj ur pozneje. Rossi se je tudi nekaj časa boril za življenje, čakajoč na zdravnike, umrl pa je po tem, ko so ga prepeljali v beneško bolnišnico.

Kot so pokazali testi, ni bil nihče pod vplivom alkohola, a tožilstvo preiskuje tudi hitrost in osvetlitev obeh čolnov, pa tudi odzivnost reševalne službe na vodi, poroča britanski časnik Telegraph.

Manj kot 24 ur pozneje je utonil še 76-letni Giovanni Rampazzo, potem ko so čoln, v katerem je bil s štirimi prijatelji, prevrnili valovi zaradi plovila, ki je plulo mimo.

Pozivi, naj vlada ukrepa

Po smrti treh ljudi letijo na italijansko vlado pozivi, naj uredi prenatrpane kanale in vodne poti v znamenitem mestu. Župan Luigi Brugnaro je italijanskega premierja Giuseppeja Conteja pozval, naj podpiše poseben odlok z zahtevo po enotnem organu, ki naj nadzoruje, izdaja dovoljenja in koordinira različne lokalne, regionalne in države entitete, ki delujejo v mestu.

Od leta 1995 je v nesrečah čolnov v beneških kanalih kljub pravilom umrlo pet ljudi, več deset pa jih je bilo ranjenih.

Le nekaj tednov nazaj so prebivalci mesta mestno upravo, policijo in vodstvo pristanišča opozorili, da mladi vozniki čolnov prehitro plujejo, glasno predvajajo glasbo in ogrožajo druge udeležence v prometu.

B. V.