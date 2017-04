Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Med žrtvami je bila več kot polovica otrok. Foto: Reuters Ugrabitelji so zahtevali umik ruskih sil iz Čečenije. Foto: Reuters Sorodne novice Krvavi prvi šolski dan v Beslanu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sodišče 13 let po drami v Beslanu: Rusija storila "resne napake"

Umrlo je več kot 330 ljudi

13. april 2017 ob 11:32

Strasbourg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Evropsko sodišče za človekove pravice je presodilo, da je Rusija naredila "resne napake" v obravnavanju drame s talci v Beslanu leta 2004, zato mora preživelim in njihovim svojcem plačati tri milijone evrov.

Sodišče je ugotovilo, da ruske oblasti kljub informacijam o načrtovanju terorističnega napada "niso naredile dovolj, da bi teroristom preprečile nadaljnje sestankovanje in priprave", prav tako niso primerno zavarovale šole. Sodišče je Moskvi tudi očitalo, da so ruske sile neprimerno in prekomerno uporabile silo in orožje.

Tridnevna drama

Spomnimo. V Beslanu, ki leži v ruski republiki Severna Osetija, je 1. septembra leta 2004 na proslavi ob začetku šolskega leta v šolo vdrla skupina več kot 30 teroristov iz Čečenije in Ingušetije, ki so imeli okoli pasu pritrjene bombe.

Zajeli so več kot 1.100 ljudi, med njimi otroke, učitelje in starše. Ruske posebne enote so po neuspešnih pogajanjih z ugrabitelji, ki so zahtevali umik ruskih enot iz Čečenije in izpustitev somišljenikov v Ingušetiji, 3. septembra 2004 ob eksploziji vdrle v poslopje.

Umrlo kar 186 otrok

Sledil je spopad. Med operacijo, kjer so eksplozijam sledili še neposredni spopadi s teroristi, so bili ubiti vsi ugrabitelji, razen enega, prav tako so umrli ali bili poškodovani številni talci, med njimi je življenje izgubilo 186 otrok. Tragedija je zahtevala več kot 330 življenj. Preživeli so v pričanjih dejali, da so ruske oblasti pretiravale z uporabo sile, za tako visoko število žrtev pa ni do danes odgovarjal niti en ruski uradnik.

Deset let po terorističnem napadu so se pred sodiščem v Strasbourgu oktobra leta 2014 začele predstavitve argumentov ruske vlade in odvetnikov družin žrtev, ki so zahtevali podrobnosti okoliščin te drame. Žrtve so sodišča v Strasbourgu prosile, naj presodi, ali bi Moskva zajetje stavbe lahko preprečila in zakaj je v operaciji reševanja umrlo toliko ljudi.

Tožniki so trdili, da so se ruske oblasti na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom napačno lotile reševanja in prezrle namige obveščevalnih služb, da se pripravlja zajetje. Ker je ruska preiskava o dogodkih v Beslanu zamrla že pred leti, se je več kot 400 žrtev in svojcev obrnilo na Evropsko sodišče za človekove pravice, čigar članica je tudi Rusija.

Današnja sodba še ni pravnomočna.

A. P. J.