Sodišče v Avstriji: Facebook mora izbrisati sovražne objave

Stranka Zelenih zahteva še plačilo odškodnine

8. maj 2017 ob 21:55

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Avstrijsko prizivno sodišče je odločilo, da mora Facebook izbrisati objave, ki vsebujejo sovražni govor proti predsednici avstrijske stranke Zelenih Evi Glawischnig.

Facebook mora do petka odstraniti vse objave z žaljivo vsebine do predsednice Zelenih, pa tudi vse dobesedne navedke teh objav, je odločilo prizivno sodišče na Dunaju. Ob tem je dodalo, da zgolj blokiranje teh objav brez njihovega izbrisa ni dovolj.

Primer ima tudi mednarodno razsežnost, saj je sodišče odločilo, da mora Facebook te objave izbrisati na celotni platformi, ne samo v Avstriji.

Facebook ima vse vzvode, da proces brisanja objav avtomatizira, meni sodišče, a od Facebooka obenem ne pričakuje, da bo prečesaval vso vsebino in poiskal podobne objave, temveč da bo izbrisal zgolj dobesedne citate sovražnih objav.

Predstavniki stranke zdaj upajo, da bo obsodbo potrdilo tudi avstrijsko vrhovno sodišče, za katerega si želijo, da bi odredilo identifikacijo lastnikov lažnih profilov.

Zeleni zahtevajo tudi, da Facebook vodji stranke Evi Glawischning plača odškodnino. To bi po njihovih besedah prispevalo k temu, da bi se posamezniki v podobnih primerih odločili za sodne postopke.

Odvetniki Facebooka na Dunaju niso želeli komentirati sodbe, ki so jo javnosti razkrili Zeleni, potrdil pa jo je tiskovni predstavnik sodišča.

"Facebook se mora soočiti z obtožbami, da je največja svetovna platforma za sovraštvo in da ne stori ničesar proti temu," je dejal poslanec Zelenih Dieter Brosz.

Družbena omrežja in sovražni govor

Avstrijski primer je nastopil v času, ko se zakonodajalci po Evropi ukvarjajo z vprašanjem, kako doseči prepoved in izbris sovražnega govora ter nasilnih vsebin na Facebooku, Googlu, Twitterju in preostalih družbenih omrežjih.

Nemški kabinet je pretekli mesec sprejel načrt, po katerem nameravajo družbena omrežja kaznovati z do 50 milijoni evrov, če jim ne uspe dovolj hitro odstraniti spornih objav. Evropska unija medtem preučuje možnosti skupne zakonodaje za vse države Evropske unije.

Medtem je direktor Facebooka Mark Zuckerberg dejal, da na platformi ni prostora za sovražni govor in da je podjetje že objavilo listino o tem, kako se namerava bojevati proti lažnim novicam.

